網上有一個段子，說一個綠衣者和孔子的弟子子貢爭論一年有多少個季節。綠衣者說三季，子貢說四季。他們請孔子裁定，誰錯就向對方磕三個頭。子貢很有信心。豈料孔子看了綠衣者一眼，竟然回答說一年只有三季。

孔子看子貢一臉訝異，事後向他解釋：方才那人一身綠衣，分明是田間的蚱蜢。蚱蜢生於春季死於秋季，一生從未見過冬季。跟這種三季人辯論三天三夜也不會有結果，沒有必要浪費時間和精力去跟他爭辯不休。說畢，子貢立刻明白了。

後來「三季人」被用作貶義詞，形容無知的人。近年有許多理念親近反對派的港人移居海外，不少就是三季人。他們最大的特點是眼界狹窄，卻自以為是，全盤否定自己認知以外的事物，還特別喜歡與人爭吵，即便自己錯了亦死不認錯。

比方說，不少香港黃絲天真的以為海外是樂土，以為移民歐美能夠享受所謂的自由民主。豈料到了外國，才發現現實生活不是這麼一回事，當地比香港更多不公平和種族歧視的事情。不過這些人仍然堅信外國的月亮比香港的圓。又如，英國由頭到尾根本沒有當香港人是自己人，而是作為針對中國的工具。近期英國政府出於本國利益考慮，宣布收緊移民措施，港人用BNO「5+1」計劃移英，很大機會被收緊甚至撤銷。然而，一眾黃絲依然相信英國很歡迎香港人，不會取消對香港人的特殊待遇。這樣的人一味生活在自己的認知圈子裏，永遠只願意相信自己幻想的那一套，最後只會陷入自我作弄的命運。

夏蟲不可以語冰，沒必要跟他們計較，香港社會也不用理會這些海外黃絲，幾年過後他們在外國混不下去，就會死灰灰溜回香港。