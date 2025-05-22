解放軍日前宣布調整組建3所軍校，包括陸軍兵種大學、信息支援部隊工程大學和聯勤保障部隊工程大學。在軍隊系統，「工程大學」的定位側重科技人才培養。此番改革後，解放軍的陸、海、空、火箭、航天、網絡、信息、聯勤等8大軍兵種，以及武警部隊，全部各擁一所工程大學。這9所工程大學，構成為解放軍培養科技型軍官的基本教育矩陣，凸顯科技強勁、打造新質戰鬥力的導向。

軍事院校肩負人才培養、科技創新、戰法戰略研究等重任，這些都關乎軍隊戰鬥力的根本。因此，軍校改革是中國軍改的重要組成部分。2017年軍改時，中央軍委3大直屬院校即軍事科學院、國防大學、國防科技大學，集體降半格。軍科院、防大從正戰區級降為副戰區級，國防科大從副戰區級降為正軍級。但近幾年，3大院校的主官又陸續高配。譬如，軍事科學院院長楊學軍、政委凌煥新，國防大學校長肖天亮都晉升上將，仍相當於正戰區級。

今次組建的信息支援部隊工程大學，整合了國防科技大學信息通信學院、陸軍工程大學通信士官學校，負責為軍隊培養網絡信息體系新質作戰人才，涵蓋通信工程、光電信息、數據鏈、電磁頻譜、智能視覺、大數據、指揮信息系統、軟件工程等諸多專業，搶佔軍事科技變革的尖端領域。

制信息權，是現代化戰爭的過程，較之制空權、制海權更突出。哪一方先奪取制信息權，壓制、摧毀敵方信息通訊，可令敵方整個軍事指揮陷入癱瘓，從而牢牢掌握戰場主動。信息支援部隊是去年新組建的戰略兵種，統一為陸、海、空、火箭等各軍種提供電子信息作戰領域的支撐，是全域作戰的關鍵力量。信息支援部隊工程大學的組建，對解放軍的整體作戰體系產生重要作用。

聯勤保障部隊，同樣是為各大軍種統一提供後勤保障。信息化戰爭時代，戰局瞬息萬變，軍事後勤不僅提供武器、彈藥、糧食、物資，亦需構築聯勤大數據中心和一體化投送網絡，高效實施運輸投送、衞勤救護，在不同戰略方向保障軍事行動。聯勤保障部隊工程大學，以陸軍勤務學院、陸軍軍事交通學院合併組建，這也是確保軍隊總體戰力的基礎性工程。

陸軍兵種大學，以原陸軍裝甲兵學院、陸軍炮兵防空兵學院為班底調整組建，亦是撬動陸軍轉型的重要舉措。中國軍改的主要任務之一，就是拋棄舊有的「大陸軍」體制，壓減傳統陸軍規模，鍛造不同力量協同作戰的新式陸軍。

譬如，近年着力發展的「空中突擊旅」，將陸軍航空兵部隊與地面裝甲兵部隊整合，快速機動，成為陸軍優先發展的新質部隊。防空導彈部隊，也成伴隨大兵團野戰不可少的力量。陸軍兵種大學的成立，順應這需求，培育「陸戰之王」、「鐵血戰神」、「防空衞士」，從源頭加強陸軍各兵種的融合貫通。