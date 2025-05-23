世界視線：盟友批評與割席　以色列四面楚歌

以色列近月一直阻止人道救援物資運入加薩地帶，並且進一步轟炸加薩，以色列政府更不斷召集後備軍事人員，聲言準備全殲哈馬斯組織，但其實全世界都知道，內塔尼亞胡政府是想實施種族清洗及將巴勒斯坦民眾清走，以達到全面佔領加薩的目的。

如今國際社會的反應非常強烈，首先是英國、法國及加拿大政府，於本月19日發表聯合聲明，強烈反對以色列擴大在加薩的軍事行動，呼籲以國政府停手，並立即允許人道主義援助進入。而英國政府於本月20日，再宣布暫停與以色列談判貿易協議，並召見以色列大使表明立場。英國首相施紀賢對以色列擴大軍事行動感到驚駭，外交大臣林德偉批評以色列阻攔援助、擴大戰爭、無視盟友憂慮的舉動站不住腳，必須停止。

在西方施壓下，以軍近日容許100輛貨車進入加薩，供應人道救援物資，主要是麵粉、嬰兒食品及醫療物資，但聯合國救援組織強調，加薩每天的基本需要是500輛貨車的物資。發言人更指不足夠的物資供應，只會衍生強搶物資，以及令兒童及婦女得不到救濟，如果物資不能及時送達和分發，加薩約1.4萬名嬰兒可能在未來48小時內死亡。估計以色列將遭到更多國家制裁，以針對其實施種族滅絕及無差別懲罰加薩人民。

今次國際間強烈批評並計劃制裁以色列，是因為以軍的暴行被廣泛報道，不再隱瞞，特別是大量兒童死於以軍手下。此外，自2023年10月7日以巴陷入戰爭以來，不少西方國家如美、德、英、法等，都供應炸彈及軍備給以色列，但實際上以軍利用這些武器實施種族滅絕，對加薩平民造成的傷害，遠遠超過哈馬斯。西方國家軍援以色列，更加凸顯它們成為反人道主義的幫兇。

令西方國家嚴重不安的是，美、英、法、德以至其他歐盟國家，國內的反以色列示威正不斷升級，甚至接近反越戰的規模，嚴重打擊各國政府親以精英的聲望，若他們再無實際行動阻止以色列的軍事冒險和種族滅絕，他們將面對國內的政治海嘯，隨時被迫下台。

面對哈馬斯被清剿，埃及、約旦以及約旦河西岸的巴勒斯坦政府，均感覺到唇亡齒寒，更無法接受200萬加薩人民可能被驅趕到來。不過，以色列的肆無忌憚，濫殺無辜，隨時可能面對來自各方的絕地反擊。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻