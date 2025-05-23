產評：美債務重新定價　須防美元大貶值

美國20年期債券標售利率飆高，且市場需求欠佳，再次引發美股、美匯及美債前晚上演「三殺」場面，這種情況持續出現就不能視作偶然，實際上這是市場為美國國債重新定價的開始，美債已不再被視為零風險資產，特朗普政府還要大搞減稅，勢令政府財政惡化，關稅戰對美國投資和消費需求的影響，如無意外將於下月開始逐步反映在實體經濟數據，可以預期，美元資產「三殺」場面將常態化，美國債務重構秩序的壓力也愈來愈大，爆發實戰、又或美元大貶值的極端事件，可能性並不能完全排除。

過去美債被視為無風險資產，美國債市是全球資金的避險首選，經濟愈差，市場愈亂，就愈多避險資金流入美債安身。可隨着美國政府天量債務到了不可持續的地步，特朗普政府政策又無定向風，關稅戰引發經濟衰退和滯脹的擔憂，並加劇全球「碎片化」，全球央行買家對美債的需求每況愈下，債價下跌，債息趨升已是不爭事實。

美國主權信用失3A級別，外資對長年期美債需求轉弱，美債的信用違約掉期（CDS）市場顯示，美國信用評級已跌至僅較垃圾級高一級的投資級別中最低級別，由於CDS是衡量國家違約風險的定價工具，這反映市場正開始為美元資產信用重新定價，美債被視為風險資產，美元信用已動搖。

到底美國債務危機如何收科，暫難估量。首先，在暫沒其他貨幣可替代美元國際儲備貨幣地位下，相信全球都不欲見美元體系崩潰，寧可見美股續高企，美元偏弱但總體穩定，都不欲見美元資產崩潰引發全球金融海嘯。其次，若美國真的下決心正視債務問題，開源節流是基本步，但關稅政策注定難以讓美國實現開源目標，面對社會與經濟不穩，政府節流更是舉步維艱。當到了美股的超高估值無法再抵擋「地心吸力」，美債需求不繼，債息續升，意味發債成本增加，削弱舉債能力，債冚債把戲面臨不可持續的威脅，政府財政高槓桿無法維持，特朗普有甚麼本領可力挽狂瀾，全球投資者都願聞其詳。

通過美元大貶值，通脹上升來達減債效果，在不違約達到重構債務秩序是其中一個可行方案，但相信即使已歷6次破產的特朗普，此時都不敢「踩鋼線」，畢竟美元大貶值，勢引發美股爆煲，一旦股匯債大跌引發系統性風險，後果不堪設想，不利特朗普在中期選舉的選情，更遑論幻想要「破格」做第三任總統。

如是者，要刺激美債需求還有一招，就是掀起實戰，將世界推向極端危機，屆時龐大的避險需求，多少都會流入美債。可後果是全球包括美國都會陷入災難，在關稅戰一役國際形象已大失分的美國想找藉口打實戰，也不見得能在國際上獲多少支持。

這個困局令人神傷，歐洲及中國會如何應對，亞洲新興市場能否抱團圍爐，扭轉乾坤，誰也沒水晶球，只有各自努力，自求多福。但也得再次重申，應對世界貨幣危機，投資組合中的最有力抗震「定心針」非實物黃金莫屬！