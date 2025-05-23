娛圈單打：十優港姐好女仔 竟然仲Keep到關係

「十優港姐」麥明詩下嫁盛勁為後，兩口子甜到漏，更火速誕B榮升父母，人生勝利組事迹再添一筆！前男友林作嘅媽媽王莉妮亦來分享喜悅，相約「哎吔前新抱」見面，麥明詩仲帶埋BB現身，氹到林母非常開心。點知開心過龍，手快快將BB正面照及性別喺社交網公開，引來網民狂批，搞到急急刪相！

話說麥明詩為保私隱，一直冇正面公開過BB樣貌及性別，社交網只有佢嘅湊仔相，BB唔見樣！不過從BB衣着可見，大家都估到係B仔嘞！家陣被林母公開，印證了外間猜測是對的，兼且證明B仔繼承咗父母優良基因，精靈俊俏！

之但係，林母手多多越俎代庖，公開咗十優港姐的秘密，咁咪「法國大餐多舊魚」囉！佢亦知衰，一小時後刪相刪貼，唔知係咪被人詐型呢？

Anyway，呢啲都係茶杯裏的風波，林母冇惡意嘅，相信麥明詩都唔會介意。眾所周知，麥明詩同林作嘅一段舊情，被外界形容為十優港姐人生唯一污點，二人再見不是朋友，卻無阻麥明詩同林母嘅好感情，唔止結婚請埋林母去飲，仲相約出嚟見BB添。

本欄就覺得，呢份情誼非常難得。正所謂，人在人情在，以前拍拖愛屋及烏，行吓奶奶政策都好正常，一旦分手人走茶涼，就無謂花時間心機討好對方父母嘞。麥明詩顯然唔係呢種女仔，反而非常重感情，禮數周到，家教好好，果然係難得一見嘅優質好女仔！事實上，佢愛屋及烏點限於林母，對老公家人同樣非常體貼，早前仲出錢出力，幫老爺舊居大翻新！盛勁為幾生修到，羨慕死人啦！