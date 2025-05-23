俄羅斯總統普京日前提出了4個方面的條件，以解決「特別軍事行動」及俄烏停火談判的「合理結局」。隨即俄羅斯與烏克蘭在土耳其直接談判，俄方代表團團長、總統助理梅金斯基就提出了多項具體要求，包括：烏克蘭應成為「中立國」；烏克蘭不得在領土上部署任何外國武裝部隊和大規模殺傷力武器；俄烏應相互放棄賠償要求和任何補償；在烏克蘭，講俄語公民的權利應按照歐洲標準在法律上得到保障；烏克蘭應完全放棄克里米亞、頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松及扎波羅熱5個地區的主權聲索，不反對國際社會承認其新地位。

俄方代表還強硬表示，只有烏克蘭從烏東4州撤走軍隊，俄羅斯才會和烏克蘭談論停火及其他問題，否則，俄方會繼續進攻哈爾科夫及蘇梅地區；俄方代表還威脅說，已準備好繼續戰鬥，一直打下去。他說：「彼得大帝時期，俄羅斯和瑞典打了21年。如果不是那場戰爭，瑞典仍然是一個大國。烏克蘭能撐多久？」

俄方代表說的那場戰爭，是1700年至1721年的大北方戰爭，主因是為了奪取波羅的海出海口。此戰俄國全面擊潰瑞典，進而稱霸波羅的海，瑞典由歐洲列強的名單上消失，從大國變成小國。俄方代表今次警告烏克蘭「能撐多久」，不但有現實優勢，而且有歷史根據。

從歷史到現實，普京都不必擔心俄羅斯打不敗烏克蘭，到時候普京會提出更高的條件，甚至會一鼓作氣完成「收復舊山河」之大業。這個前景，美西方不會看不到，但基本上無計可施，烏克蘭基本上沒得救，然而，美西方還是要孤注一擲，鋌而走險。美國總統特朗普經過「努力」，連哄帶騙、帶嚇，已經拿到了「烏礦」，現在想利用「殘局」再行「斡旋」，主要是想從俄羅斯那裏分些好處，烏克蘭總統澤連斯基的死活可以不理。歐盟其實已經「出局」，又不敢再真的「入局」救烏克蘭，只能做騷瞎嚷嚷。