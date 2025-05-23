台灣賴清德在就職一周年談話中大講「民主台灣、韌性精神、訴求團結」，反而隻字不提兩岸關係，很奇怪吧？其實並不奇怪，美國爸爸不許他添煩添亂，他自然不敢亂說亂動，何況兩岸關係已被他徹底搞砸，提了也沒用。他最近別出心裁發明「公司併購論」，將大陸比作大公司，台灣是小公司，大公司要併購就應先提條件，小公司再依條件考慮。這種比喻可謂不倫不類，國家統一怎能跟公司併購混為一談？再說，大陸並非沒有提出條件，「一國兩制」早就設計好了，台灣方面拒不接受，一味強調「對等尊嚴」，那就沒有甚麼好說了，台灣最後歸宿只能是「一國一制」。

由兩岸學者組成的智庫「中國海峽研究院」，日前發布《2025兩岸關係風險指數報告》，警告當前風險指數已升至新高，台灣民眾若不正視兵凶戰危局勢，未來恐面臨烏克蘭局面。這當然不是危言聳聽，賴清德上台一年來肆意玩火，既將大陸稱為「境外敵對勢力 」，更將佔台灣人口96%的漢人稱為「其餘人口」，同時加緊迫害政治異見人士，連支持兩岸和平統一的島內藝人也不放過，無不反映他已走火入魔。在這種情況下，兩岸除了兵戎相見，還有甚麼選擇？

面對解放軍圍台軍演常態化，島內民眾基本上有兩種反應，一種是若無其事，一種是氣急敗壞。若無其事者認為解放軍不過是擺擺姿態嚇唬一下，不會真的動手；氣急敗壞者則語無倫次，指大陸以武力相逼，只會令台灣人民愈來愈「反感」。很顯然，兩種反應都是自欺欺人。解放軍圍台軍演絕對不只是擺擺姿態，經過多次反覆演練已成竹在胸，只要上面一聲令下，演習馬上可以變成實戰，戰機和導彈幾分鐘就可以直搗黃龍，對台獨分子斬首如探囊取物。

至於指大陸軍演令台灣人民反感的說法，更是本末倒置，倘若不是台灣當局肆意挑釁，解放軍何必大動干戈？賴清德將對岸列為「境外敵對勢力」，難道大陸人民不反感？台灣有些人只顧自己的感受，不顧大陸民眾的感受，既自私又自大，跟這班井底之蛙講道理，無異於對牛彈琴。

外行看熱鬧，內行看門道，當台蛙還在自欺欺人，熟悉軍情的人都知道，解放軍實力早就可以輕易碾壓台軍，並拒止美軍介入，之所以遲遲沒有動手，主要是因為北京還顧念一點同胞之情。