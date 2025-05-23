美國好大喜功，窮兵黷武，早就不是甚麼新聞。華府公布，落實構建覆蓋全國的導彈防禦系統「金穹」，預期2029年、亦即特朗普任期屆滿前正式全面運作。特朗普聲稱，這是「真正完成列根總統40年前開展的工作，永遠消除針對美國本土的導彈威脅，成功率接近百分百」。美國軍費已是全球最高，到處都有美軍分布，還要花大錢搞「金穹」，為甚麼？

這套系統真的用金打造，建造成本預計達到1,750億美元，日後部署在太空的感應與攔截裝置成本，未來20年便需花費5,420億美元。以美國目前負債逾37萬億美元觀之，單是建造及維護這套系統，恐怕千「金」散盡、「窮」到褲穿窿。

問題是，美國有甚麼需要斥巨資做防禦呢？美軍一直到處耀武揚威，號稱軍力天下第一，911後強力反恐，至今本土再無大規模恐襲發生。至於其他國家更不敢與之為敵，俄羅斯、伊朗、北韓的實力跟美國不在同一檔次；中國則無意稱霸，老美弄得草木皆兵，心理陰影之大，令人側目。

誠然，美國四處樹敵，終日神經兮兮也不足為奇。但講到底，美國最害怕就是被中國取代其霸主地位。就在特朗普公布這個決定前，全球多地都有戰爭發生，但全部在美國可控範圍之內，包括俄烏、以巴之戰。唯獨印巴大戰的戰果，出乎老美意料。使用中國軍備的巴基斯坦，竟然擊落多架印度使用的歐洲最先進戰機，勝負立判。

雖然特朗普隨即展示「肌肉」，叫停印巴戰爭，但若然說，美國看見中國軍事實力增速驚人，愈想愈驚，雖不中亦不遠。正是美國屢屢誤判形勢，不信中國和平崛起，未來恐怕只會使更多冤枉錢，世界恐怕只會更不太平。