俄烏戰爭打了3年多，兩國皆已筋疲力盡。不過相比烏克蘭，俄羅斯對停火的意願似乎不高，無論是總統普京與特朗普通話，還是俄方代表在土耳其和烏方代表進行3年多以來的首次直接談判，皆消極應對停火議題。

俄羅斯對停火提出的條件一直很明確，包括烏克蘭放棄加入北約、承認俄國對克里米亞及烏東部分地區的控制權，並修改憲法以確立中立地位。這些要求除了第一項有可能成事，其他皆已被澤連斯基政府斷然拒絕。很多人認為這是俄國無意停戰的原因，但國家之間談判，各方皆要讓步，不可能所有訴求都可以達到，這一點普京不會不懂。

所以普京不熱衷停火，更像是一種談判策略。近來美國與歐盟在對俄制裁上的分歧日益明顯。特朗普政府拒絕跟進歐盟的新制裁，以及施壓俄烏自行解決衝突，令北約內部出現信任危機。對俄國而言，拖延戰爭既能加劇歐美內部分歧，又能消耗西方援助耐性，削弱對烏克蘭的長期支持，有利俄方在日後的談判中獲取更多利益，可謂一舉多得。

退一步說，目前俄軍已控制烏東4州部分區域，若此時貿然停火，就會喪失通過軍事手段鞏固優勢的機會。莫斯科有這個擔憂並不是沒有道理，俄軍在俄烏戰爭初期一度放緩手腳，結果給了烏克蘭喘息機會，依靠歐美重建軍事部署，以致戰事至今仍然僵持不下。普京不會容忍這種情況再次出現。

對俄國來說，俄烏要麼繼續打，要麼停火，作為整場戰爭的句號。而這需要烏國讓步，尤其是承諾保持永久中立，徹底消除兩國衝突的根源。但烏國一直視停火為逗號，強調停火後再談判。除非雙方在原則問題達成共識，否則短期內停火無望。