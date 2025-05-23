美國總統特朗普周二宣布，耗資1,750億美元開發金穹天基導彈防禦系統，並希望系統能在3年內投入使用，以應對中國及俄羅斯的洲際導彈威脅。根據美國國會預算辦公室估算，未來20年，單計部署和運作金穹攔截器，就需要花費逾5,400億美元，遠超現時的預算。中國外交部回應指，嚴重關切美國損害全球戰略平衡與穩定。

特朗普於去年大選時，已提出借鑑以色列的「鐵穹」系統，興建覆蓋全美的導彈防禦網絡「金穹」計劃，相信能保護美國本土，永遠免受從世界不同地方發射的導彈攻擊，即使來自外太空也能阻截。事實上，上世紀80年代冷戰時期，時任總統列根為保衞美國免受蘇聯的導彈和核子攻擊，於1983年發表俗稱「星球大戰」計劃的「戰略防禦倡議」，當時估計耗資600億至1,000億美元，但最終因技術和資金等問題而沒有實施。如今侵侵強調「金穹」不會重蹈覆轍，因當年技術不足，而現時已掌握有關科技。

特朗普又透露，加拿大表明有意參與計劃，可分擔部分成本，換取日後受「金穹」保護。但有美媒分析，美國面積較以色列大400倍以上，要達到「鐵穹」的效果，難度大很多，亦面對物流和資金障礙，甚至可能拖垮公共財政。老朽則認為，即使技術真係成熟，但美國的國債天天向上！新一個財政年度的預算案，據云要達到兩大目標，一是繼續減稅，二是削赤；之不過削赤已泡湯，因為眾議院共和黨討論中的預算案，指未來10年財赤最少會增加3萬億美元。依家如何滅赤仍然有很大爭議，如果為了「金穹」計劃大灑金錢，並向窮人開刀，導致民生多艱，老朽相信「金穹」即使研發成功，沒有導彈來襲，但迎來的恐怕是民怨怒潮！