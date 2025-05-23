集合山景、海景、水庫和獨特地質環境於一身的西貢萬宜水庫的東壩，最近成為許多內地及本地遊人的旅遊熱點，每逢假日都人頭湧湧，並一度引起嚴重塞車和「黑的」劏客問題，影響旅客體驗以至香港形象。有旅遊界人士提出，可通過提升鄰近的西貢白腊灣碼頭及相關配套，利用水路疏導東壩的陸路交通，並順帶推廣白腊灣與西貢的其他景點。但有關建議遭到當局一口拒絕，原因是擔心加建太多旅遊設施，會破壞當地的自然生態環境。

筆者早前專程到了東壩實地考察，驚嘆區內景色確實非常優美壯觀和獨特多變，放在任何一個海外或內地大城市，相信當地政府都會加以善用和發展成旅遊熱點，優化其交通連接與其他配套。事實上，發展與保育絕非必然對立的，當局在發展過程中遇到問題和困難，應當積極尋找解決方案，不應立即就將困難當作不作為的理由。

筆者曾多次批評，香港過往的保育政策乃「保而不育」，包括將一些具生態價值的土地列為自然保育區，禁止任何發展，鮮有增加設施，以為這樣即能達致保育效果。結果不單止令市民和遊人享用有關自然美景受到限制，還往往因為缺乏有效的管理及維護，導致生態環境質素隨時間而變差，甚或助長了一些非法的發展和用途。政府近年改行積極保育政策，希望通過更有效的管理及規範化的發展，更好地保育和善用香港的自然生態資源，筆者期望可以更快地見到更多成果。

除了自然環境，不少旅客亦喜愛造訪有香港特色、融合中西文化的歷史建築物。政府日前公布的9個旅遊熱點項目，亦包含部分受保護的歷史建築。香港過去的歷史建築保育政策同樣是「保而不育」，例如用鐵絲網將一些古蹟圍封，只重保護與安全，忽略活化，令市民及遊人難以近距離接觸和欣賞，未能充分發揮其應有的經濟效益和歷史文化價值。

政府近年已優化相關歷史建築活化計劃，但在引入商業元素、發揮經濟效益方面仍規限過多，導致部分活化項目在推行不久後，便因虧損嚴重而結束，未能做到像部分外國及內地城市，成功將一些歷史建築，變身為集餐飲、購物和文創產業於一身的旅遊熱點。

政府現正就3個島嶼及海岸旅遊項目，邀請市場提交發展意向書。當中南丫島前南丫石礦場的發展計劃，早於十多年前提出過，但因為缺乏基建配套，投資者「計唔掂數」而未能成事。現在改以「片區開發」模式發展，希望投資者一併負責興建相關基建，但當局有否認真評估項目的財政可行性呢？

上述3個海岸項目與9個熱點項目能否成功，關鍵之一是政府須摒棄過往將保育與發展放在對立面的心態，切實拆牆鬆綁及加強對市場情況的了解，積極考慮和促進項目的可行性，這樣才能將「無處不旅遊」落到實處。