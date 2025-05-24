特朗普喜歡吹牛，大家早已見怪不怪，但他吹噓金穹天基導彈防禦系統3年內就可以投入使用，還可以攔截從世界各地甚至太空發射的導彈，成功率非常接近100%云云，實在不能不令人嘆為觀止。侵侵為這項宏偉計劃制訂的預算是1,750億美元，下一財年先安排250億美元初始資金，其實稍有常識的人都知道，這點錢不過是杯水車薪。根據美國國會預算辦公室估算，未來20年單是部署和運作金穹攔截器就需花費逾5,400億美元，而總成本更可能高達上萬億美元，可見這又是一個無底洞。

金穹天基防禦系統的概念並不新鮮，早在冷戰時期，時任美國總統列根就提出星球大戰計劃，後來由於技術和資金等原因無疾而終。特朗普拾人牙慧，去年競選期間提出類似以色列的鐵穹計劃，後來也許覺得這個名字不夠響亮，所以改稱金穹，畢竟金比鐵貴重得多，更符合其好大喜功的口味。問題是，日前特朗普剛剛吹噓要加快推出第六代戰機F47，還要研發F55並升級F22，現在又要打造金穹，在在需財，錢從何來？

理想很豐滿，現實很骨感，美國窮兵黷武，不管發行多少國債，增加多少軍費，也填不完這些無底洞。退一步說，即使錢的問題可以解決，技術難題也不容易克服。正如內行人士指出，美國現有陸基中段防禦系統歷經20年測試，攔截成功率只有大約五成，何況是天基防禦系統。特朗普聲稱3年內可以投入使用，而且成功率「非常接近100%」，完全違背工程規律和基本常識，一聽就知又是吹水唔抹嘴。美國至今還無法部署高超音速導彈，更別說甚麼天基防禦系統。

還有一個問題是，隨着反衞星導彈技術日益成熟，摧毀低軌道衞星群已不是甚麼難事，中國和俄羅斯都可以輕易做到。所以，天下太平最好，否則一旦美國引發大規模戰爭，衞星群必然成為對方首先攻擊的目標，整個防禦網絡也將隨之癱瘓，金穹只能成為擺設。

始作俑者，其無後乎，老美奉行美國優先，執迷於謀求自身絕對安全，企圖將太空軍事化，結果只能適得其反，促使其他國家加速發展反衞星能力，導致太空環境變得更複雜危險，到頭來美國也不可能得到安全，反而隨時以破產收場。唯一受益的是美國軍工複合體，金穹能否成事姑且不論，這些既得利益者注定腦滿腸肥。