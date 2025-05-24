俗語有所謂「兩害相權取其輕」，只要把這句話倒過來，也可以衍生出新的道理，那就是「兩利相權取其重」，意思是兩個利益擺在眼前，彼此矛盾而不可兼得，權衡之下，就選取利益更大的一個。

歷史發展到今天，也有兩大利益擺在中華人民共和國面前，只要肯去取，也有機會取到，最低限度是比起過去任何時候都容易。所謂的「兩利」，第一就是解放台灣；第二就是綜合實力趕上美國，即使不能馬上超越對方，也有機會並列第一。

美國正遭逢「特朗普之亂」，中國趁此機會，在軍事上、經濟上，都跟老美拉近了距離。況且，論綜合國力，還得兼看國際形象。近日，有研究機構發表《2025年民主感知指數》報告，合共調查了96個國家。比較受訪者正負面的看法，去年美國所得的數值是+22，中國是+5；到了今年，美國是-5，中國急升至+14。這是有調查以來，中國首次超越美國，而且是大幅度拋離。今日的中國，儼然是在領導全球，對抗美國霸權。

中國予人的印象是社會穩定、產業發達、建設優良，軍事實力強大，但又能致力於守護和平。當今的世界要推舉盟主，中國可能是最熱門的候選者。

至於「兩利」中的另一利，就是趁此良機統一台灣。解放軍現時攻打台灣，理應可以一戰克定，但可能也會造成大量流血和犧牲，更重要是會影響國際形象。然而，祖國統一是中華民族多年來的夢想。如今兩利置於眼前，何者為輕，何者為重？依目前情勢看來，中央似乎是以超美為重，攻台為輕。或許北京的算盤是這樣打的：只要假以時日，成功超越美國，到時候何愁台灣不會乖乖重歸祖國懷抱？