繼早前在白宮和烏克蘭總統澤連斯基史無前例地爆發口角後，特朗普又再次「精心設計」了一場鬧劇，就在接見南非總統拉馬福薩時，居然當場播放影片，指控南非正在進行針對白人的種族清洗與土地掠奪。特朗普的整個表現宛如回到當年主持《飛黃騰達》時的場景，不但叫白宮幕僚關燈播影片，還用誇張的口脗控訴南非的白人處境，將橢圓形辦公室變成綜藝節目秀場，就差沒有大聲說出：「You're fired！」如果說上次對澤連斯基是擦槍走火的意外，那麼這次面對拉馬福薩，顯然就是精心策劃的刻意羞辱。

幸虧拉馬福薩前往美國前夕，就已接到警告要他千萬不能失去冷靜，避免掉入特朗普的陷阱；整個過程拉氏雖略顯驚訝，卻力保從容，一句「我很遺憾沒有飛機可以送給你」，幽默地化解了原本可能一觸即發的尷尬態勢。或許對特朗普的支持者來說，特氏這次又「贏麻了」，當場給了拉馬福薩一個下馬威，而拉氏也不敢翻臉，顯示了美國在這個星球上的實力。但事實是，特朗普真正羞辱的是美國自己！堂堂美國領導人做出這種屁孩行為，居然還自鳴得意？更糟糕的是，特朗普的指控根本以偏概全，完全忽視了南非的真正現況。

根據外國傳媒今年2月的報道，南非白人人口僅佔8%，卻擁有超過75%的南非土地，誰在南非擁有特權，誰又在掠奪土地，這不是很清楚了嗎？拉馬福薩的種族平衡政策已經相對溫和理性，事實是以色列的內塔尼亞胡才正在種族清洗，但這點美國就視而不見。這場鬧劇最惡劣的影響，就是從此世人對美國的信賴度將趨近於零，沒有領袖會想輕易與特朗普會面。拜特朗普所賜，美國又將自己往流氓國家推進了一大步。