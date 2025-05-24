以軍上周空襲加薩南部汗尤尼斯的歐洲醫院，當時傳出目標是暗殺哈馬斯已故領導人辛瓦爾的兄弟、現任哈馬斯領袖穆罕默德‧辛瓦爾。以色列總理內塔尼亞胡近日說，以色列已消滅數萬名恐怖分子，包括哈馬斯領導層。

內塔尼亞胡毫不諱言，以軍正在佔領愈來愈多加薩領土，軍事行動結束後，加薩所有地區都將處於以色列控制之下，可實施由美國提出、加薩人自願遷徙的計劃。然而，加薩人會「自願」遷出嗎？如此趕盡殺絕巴人，連英國、法國及加拿大的領袖，都異口同聲譴責以軍行動「不合比例」，令人難以接受，且可能違反國際人道法；警告若不停止新一輪攻擊及讓物資進入加薩，將採取制裁等行動回應。內氏在國際壓力下，只容許小量物資進入加薩，聯合國批評這只是「滄海一粟」。

內塔尼亞胡這個野心家，根本就係想滅絕巴人。呢，由20多個國家外交官組成的代表團，周三在約旦河西岸傑寧市視察人道情況，駐守難民營入口附近的以軍，竟然向他們鳴槍示警！

以色列在加薩發動新一輪攻勢加劇饑荒及人道危機之際，同時刺激了反猶情緒，美國首都華盛頓周三晚發生槍擊事件，兩名以色列大使館職員身亡。疑犯行兇後向警方自首，並高呼「為了加薩，自由巴勒斯坦」口號。據以色列駐美國大使萊特表示，死者是一對即將訂婚的情侶，其中遇害男子本周買了一枚戒指，打算下周在耶路撒冷求婚。

美國總統特朗普迅速回應事件，指發生在華盛頓的恐怖殺戮顯然是出於反猶太主義，必須立即停止，仇恨和激進主義在美國沒有立足之地。諷刺的是，世界之所以戰火紛飛，無辜平民死傷枕藉，還不是貪得無厭野心家製造出來的仇恨和激進！