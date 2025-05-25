世界視線：歐民討厭特朗普　右派民粹卻擴張

歐洲民粹主義或極右派的興起，往往被認為與美國總統特朗普的出現有關，特別是今年2月德國國會聯邦議院選舉前，美國副總統萬斯及富商馬斯克，均公開力挺德國極右翼政黨另類選擇黨，使它選後躍升成為德國第二大黨，其支持度近期還在上升，有機會在下屆選前超過基督教聯盟黨。

另一個重要的民粹主義右派，是法國的國民聯盟，於去年7月的國民議會選舉第二輪投票中，得票率高達37%，成為法國最大政治力量。此外還有意大利總理梅洛妮、匈牙利總理歐爾班、斯洛伐克總理菲喬等歐洲掌政的民粹主義右派人物，是二次大戰以來的新高峰。

特朗普由第一個總統任期到如今重返白宮，普遍被認為是鼓動歐洲右派民粹主義政黨興起的原因，但他向歐洲施加「對等關稅」，無法圓滿解決俄烏戰爭，甚至威脅要吞併格陵蘭，使他在歐洲民粹主義右派政要心目中，形象大打折扣。更嚴重的是，這些黨派往往會被選民認為與特朗普政府關係密切，因而成為政治負資產，使它們要和特朗普政府劃清界線，以免重演最近的兩場選舉結果。

首先是澳洲大選，自由黨原本聲望超過工黨，但因為特朗普的關稅政策，導致大量選民改投工黨，令工黨比上屆大選成績更好。此外，加拿大自由黨的支持度，於去年底只有約20%，比保守黨低29%，但其後杜魯多辭任自由黨黨魁，新黨魁卡尼接任總理，以強硬態度應對特朗普，使該黨的支持度於短期內急升，並於上月的大選擊敗保守黨。最近的歐盟民意研究顯示，50%受訪者認為特朗普是歐盟的敵人，只有9%受訪者認為他是友人。而《2025年民主感知指數》顯示，美國的淨正面形象由去年的「+22」，下降至今年的「-5」。

不過，這些民粹主義右派，基本上不敢大力批評特朗普的關稅政策，以免觸怒特朗普政府。匈牙利總理歐爾班就批評歐盟計劃向美國報復，他認為個別歐盟成員國可因應自己的實際情況，與美國進行雙邊談判解決。意大利及波蘭政府亦傾向這個立場。

有趣的是，儘管歐洲民眾普遍對特朗普自私自利的商貿及外交政策反感，但最近葡萄牙、羅馬尼亞及波蘭的大選結果，民粹主義右派都得到更多選民支持。原因非常簡單，就是他們都對俄烏戰爭感到厭倦，並對其導致的能源價格飆升及高通脹非常不滿。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻