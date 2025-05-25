正論：肺炎球菌疫後增　兒童重症傷肺腎

有醫學研究指出，近年香港多次被空氣中的微生物干擾，先是1997年的禽流感，然後是2003年的沙士，2004年禽流感再來，2009年則有新甲型流感。這些在大氣中看不見、聞不到和嘗不出的微生物，又稱「生物氣溶膠」，快速破壞人類健康。

事實上，細菌無處不在，惡菌何嘗不是？侵入性肺炎球菌（肺炎球菌）是惡菌之一，多年來潛伏本港，今年截至4月，衞生署已錄得82宗個案，其中16宗的感染者是18歲以下兒童。一般而言，肺炎鏈球菌只會引起較輕微病徵，如鼻竇炎和中耳炎，但它亦可引致嚴重甚至致命的侵入性肺炎球菌疾病，如入血性肺炎、敗血病和腦膜炎；近日兒童醫院便處理了一宗嚴重個案，感染的女童因肺鏈引致敗血，醫院用上「人工肺」維持其生命，女童其中一邊肺已完全失去功能。由於情況不樂觀，據知情人士在網上披露，醫生向病人家長反映情況若無好轉，恐怕會因呼吸衰竭而病逝。

香港醫學雜誌上月中有評論文章，根據香港兒童醫院兒童深切治療部（PICU）於2022至2024年期間的IPD（侵入性肺炎球菌）個案，探討疫情後本港的IPD兒童個案，發現此類嚴重個案絕大多數涉及「血清3型」肺炎球菌。血清3型為香港最常見的肺炎球菌，患者感染血清3型肺炎球菌後，可引發多種併發症，包括水腫、腦膜炎及嚴重肺炎等，死亡率高達47%。文章的通訊作者，香港兒科專科醫生韓錦倫指出，感染肺炎球菌，一般只要使用適合的抗生素便可有效治療。本港醫療技術、服務不斷進步，因此兒童感染IPD的死亡率甚低。然而，感染IPD的病童中，亦有部分出現併發症，例如肺鏈感染肺包，導致肺積水，亦有感染心包的個案。此外，IPD亦有可能會「傷腎」，有部分情況嚴重的兒童，需要在深切治療部中洗腎，甚至曾有個別患者因病情持續，最終需要換腎，甚至有人需切去半個肺；有些嚴重個案更需要用到「體外膜氧合治療」（ECMO，俗稱「人工肺」），再加洗腎，以維持病童的生命。

根據資料，本港的疫苗接種計劃已於2007年加入肺炎球菌疫苗，並於其後因應病菌流行情況更新「計劃」中的疫苗價數。政府疫苗可預防疾病科學委員會於2023年發表的肺炎球菌疫苗建議，認為15價疫苗對血清3型肺炎球菌所產生的免疫反應，較由2011年開始採用的13價疫苗高。翌年8月，政府於「香港兒童免疫接種計劃」和政府防疫注射計劃中，將15價肺炎球菌疫苗取代原先的13價疫苗。專科醫生指出，本港的兒童雖然有疫苗保護，但侵入性的嚴重個案仍持續發生，情況與內地、台灣等鄰近地區亦不同。疫情期間受防疫措施影響，IPD個案近乎銷聲匿迹，但疫後復常亦漸漸反彈。數字雖然不算太高，但情況亦值得關注。

肺炎球菌對幼兒及長者健康無疑是一大威脅，然而，注意日常衞生並及早接種15價疫苗，已證明可有效保障幼兒及長者的健康，那就不要遲疑，及早接種。當然，肺炎球菌疫苗種類繁多，除了常聽見的13價、15價，還有升級研發的20價，是否需要或適合接種，那就要詢問專科醫生。