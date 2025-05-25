以色列最近又在加薩狂轟濫炸，並阻止人道救援物資進入，更公然向20多個國家組成的外交官代表團鳴槍示警，簡直狂得沒邊。對此，身為兒子的美國依然無動於衷，反而英、法等國看不下去，紛紛予以譴責，英國更宣布暫停與以色列的貿易談判，召見以國大使表明立場，還制裁一些以色列個人和實體。實際上，以色列之所以如此囂張，美國固然是主要幫兇，其他西方國家也難辭其咎，他們一邊向以國提供各種援助包括武器彈藥，一邊惺惺作態譴責以色列的暴行，不是虛偽又是甚麼？

俄烏戰爭和以巴衝突最大分別是，前者主要是針對軍事目標，盡量避免傷及無辜平民；後者則是無差別轟炸，受害者絕大多數是平民尤其是婦女和兒童。這也正是以巴衝突中傷亡的平民遠遠多於俄烏戰爭的主要原因，以色列總理內塔尼亞胡宣稱已消滅數萬名恐怖分子，分明是侮辱全世界的智慧。哪來這麼多恐怖分子？誰能比以色列極右政府更恐怖？

根據聯合國數據，加薩92%房屋被毀，醫院、學校、難民營全成轟炸目標。整個加薩已淪為人間煉獄，200多萬巴勒斯坦人不是被炸死，就是被餓死，二戰期間也不至於如此悲慘。以色列總是以二戰受害者身份博取同情，但誰來同情巴勒斯坦人？當年的受害者變成今天的加害者，而且手段比納粹更兇殘，請問美西方一直鼓吹的普世價值何在？人權公義何在？

還是這句話，民不畏死，奈何以死懼之。以色列將加薩炸成廢墟，企圖徹底征服巴勒斯坦人，結果只能進一步加深巴勒斯坦和阿拉伯人的仇恨，並激起國際社會的公憤。美國首都華盛頓日前發生槍擊事件，兩名以色列大使館職員被殺，顯然就是針對猶太復國主義者的報復行動，如果以軍不停止在加薩的種族滅絕暴行，類似事件必定陸續有來，所有以色列人都將惶惶不可終日。

別看猶太復國主義者囂張狂妄，不可一世，其實以色列外強中乾，日子並不好過。這個領土狹小的國家，既缺乏資源又缺乏糧食，一切都要依賴進口，加上與所有鄰國都是世仇，與世界上絕大多數國家的關係也不好，倘若不是美西方在背後大力扶持，恐怕早就被滅掉了。所以，表面上的囂張，掩蓋不了內心的虛怯，內塔尼亞胡極右政府正上演最後的瘋狂，距離崩潰已經不遠。