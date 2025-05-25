香港公私營醫療失衡，公院等到死，私院貴到死，以致大部分市民只能繼續在公院等待。衞生當局向立法會提交文件，建議立法提高私營醫療服務收費透明度，包括規定私家醫院提供服務費用預算，需向病人、家屬或獲授權人士，列出預算醫院費、醫生費、藥物、植入物和消耗品費用。若最終高出預算兩成或以上，私院必須提供書面解釋。

此外，私院須於病人接受該醫療服務前，以指定格式向病人、家屬或獲授權人士提供書面預算表格，包括病人資料、主診醫生姓名、初步診斷、須接受的治療/程序、預計住院時間和病房級別，並列出預算醫院費、醫生費，以及藥物、植入物和消耗品費用。違者初步建議可在簡易程序定罪下罰款，若屬持續罪行，可進一步罰款。

事實上，私院收費無王管，早就嚇怕不少人。消委會早前發表報告，透露不少私營醫療機構只是口頭報價，舉例曾有小朋友割傷手指入院，口頭報價至少逾一萬元，結帳時竟索價約10萬元。又有消費者因買了醫療保險，被醫生游說接受更多程序。還有，痔瘡切除術的總收費中位數，最平的醫院約收3.4萬元，最貴則逾8.5萬元，相差達1.5倍；同一醫院病人之間的收費差距，亦可相差五成，跟劏客無異。

盼了又盼，市民終於盼到港府出手正視私院收費亂象，誠屬好事，但若要真正將更多病人分流到私營醫療機構，除了提高收費透明度，更應規定私院若收取高於預算的收費時，不是提供書面解釋，而是受罰。本港絕大部分私院都打着慈善團體名義享盡免稅優惠，根本不應賺到盡，何況環顧全世界，香港醫生收入都是冠絕全球，必須負起更多社會責任。惟有限制私院劏客，才有望減輕公院負擔。