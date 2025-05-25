日本農林水產大臣江藤拓開玩笑說：「我從來不用買米！」理由是支持者送很多米給他，結果引發公憤，江藤拓最終為此道歉並辭職下台。

過去台灣也曾發生類似事情，2009年台灣8‧8風災，當晚行政院秘書長薛香川不過是陪岳父過父親節吃地瓜粥，就被民進黨炮轟，最後黯然辭職。但等到民進黨上台執政，官員除非真的貪污舞弊犯案，否則鮮少有辭職下台這回事。

近日民進黨立委林月琴被發現她就是剴剴虐童案的外部督導，第一時間就得知整個案件的過程，結果一年多來她卻不斷批評攻擊國民黨的王育敏與雙北市政府，絲毫沒有提及自己身為外部督導的事實。與此同時，她還同時身兼督導、評鑑與課程三職於一身，甚至幫與自己有關連的機構承接政府標案！真相傳出後輿論大嘩，民進黨的處置是移送自己控制的監察院，讓林月琴繼續擔任立委。

教育部次長葉丙成在個人臉書上評論性平案，還堂而皇之洩漏當事女學生個資，女學生抗議要求刪文也不理不睬，事情鬧大後，民進黨動員7名立委開記者會，結果是葉丙成道歉刪文，送性平會處理，最高可能處罰15萬元新台幣。而整個民進黨，沒有人呼籲葉丙成辭職下台負責。

賴清德的心腹李孟諺任職交通部長時，被爆出與中國大陸人士有婚外情，辭職下台不到半年就回鍋當行政院顧問；檢察官林俊言辦柯文哲案荒腔走板，卻被內定升任主任檢察官；就連賴清德的另一心腹陳宗彥，之前因接受廠商性招待官司纏身，現在就在法官認為「不能認定陳董就是陳宗彥」後，很快又將高升。

民進黨完全吃定了台灣人，而台灣人也沒甚麼好抱怨的，因為這就是台灣人自己造的孽。