5月22日傍晚，港鐵將軍澳綫因「架空電纜組件移位」引發短路，北角至油塘段癱瘓逾5小時，數以萬計下班市民被困車站及隧道，月台人潮擠爆，接駁巴士大排長龍，混亂場面堪比2022年「列車飛門」事故。市民紛紛質問：港鐵年年致歉，為何次次重蹈覆轍？

港鐵將事故歸咎「電纜移位」，卻避談關鍵：何謂移位？是單一鬆脫抑或多處鬆脫？例行檢查為何未察覺？負責檢查的技術人員是否外判或代工？如果外判或代工蔓延至電力系統這些核心業務，維修質素難以保證，事故豈非必然？此外，電纜短路竟波及信號系統，供電設計的獨立性為何形同虛設？事故絕對不能罰款了事，否則「國際一流鐵路」的金漆招牌恐有危機。

輿論總是糾結於「罰款是否足夠」，有估算港鐵應被罰款1,440萬元作補償，但這真的足夠補償對乘客帶來的不便嗎？乘客要求的是「少出事、快修復」，筆者認為，問題核心在於專業技術人力是否足夠。諷刺的是，港鐵為了省成本，除了外判，緊急應變小組被要求「萬能化」，很多技術工種人員都沒有全時候命的安排，連電纜故障都需要層層上報，以這次事故為例，需另外召喚電纜技術人員，延誤搶修時間，大大增加了影響市民的時間。

更甚者，將軍澳綫客服中心全數外判，外判職員面對突發事故應變能力不足，加劇混亂，引發乘客不滿。當企業視「精簡人手」為王道，砍削核心技術崗位，穩健的鐵路服務難道要靠運氣？

正視前線員工訴求

事故背後，更深危機是人才斷層。兩鐵合併近20年，港鐵取消年資增薪點，資深技工薪金僅略高於新人，導致人才持續流失。工會指出，某些工種大量缺員，新人抱着「過客心態」，技術傳承斷裂。當系統日益老舊又複雜，卻無足夠專才消化技術，再尖端的設備亦是擺設。

反觀新加坡、日本，鐵路技工需考專業牌照，香港卻連基本年資制度也捨棄，談何安全優先？長期而言，應參考工會建議，設立鐵路技工註冊制度，將薪酬與專業資格掛鈎，令人覺得加入港鐵，不是「鐵飯碗」也是「鋁飯碗」，重建技術團隊的尊嚴與士氣。

要終結惡性循環，港鐵須痛定思痛，調查不能走過場，要正視前線員工的訴求，重視工會的意見，嚴格控制外判和代工規模和範圍。從專業發展而言，政府應設立鐵路技工註冊制度，將薪酬與專業資格掛鈎；政府當局更需擺脫「文件監管」的惰性，鐵路署不應有將無兵，要有足夠前線人手進行獨立檢查，進一步提高鐵路服務的穩定性和安全性。

歸根究柢，港鐵「掉鏈子」並非偶然，不是單用新科技、人工智能（AI）就能解決，關鍵還是人的因素，管理層的態度，足夠的專業前線員工，缺一不可。