荷里活電影《教父》（The Godfather）有經典一幕：9歲的維多‧柯里昂，整個家族在意大利西西里被仇家殺清光，他僥倖逃過一劫，隻身偷渡到美國。當他到達彼岸時，紐約自由女神像呈現在觀眾眼前，意味美國是一個有自由、有希望、有各種可能性的理想國。

美國夢一直縈繞多少人心頭，大家都心嚮往之。美國也是一個由各方移民組成的國家，美國夢、文化大熔爐、普世價值為人所津津樂道。過去中國人也對美國十分渴求，視取得綠卡為終身成就。然而，經過特朗普兩度執政，中間又出了一個拜登，中國人對美國的觀感已大為不同，美國夢今非昔比。

特朗普和拜登對中國極不友善，視中國為敵。特朗普是擺明車馬要遏制打擊中國，兩度執政均發起貿易戰、關稅戰。拜登則講一套做一套，在任期間不止一次跟中國領導人會面，又簽訂協議，又諸多承諾，到頭來不僅食言，直情是反轉來做。

吃虧多了便不再上當，經過這些年的洗禮，中國自強不息，不再求人，如今再次面對特朗普執政，早就有備而來，從容不迫。過去許多抱有美國夢的中國人，亦已到了夢醒時分。這年頭從美國回國的中國科研人才有增無減，統計顯示，2024年中以來的不足一年裏，已有近20位頂尖科學家從美國回流。此外，中國人工智能企業DeepSeek，關鍵工程師潘梓正曾在美國英偉達（Nvidia）當實習生，最終離開，連美國學者也慨嘆留不住人才。

這股潮流未來只會愈演愈烈。除了世界多極化崛起，美國不再是唯一霸主，更因為美國政府倒行逆施，形同趕客。特朗普打正旗號反移民，連外國留學生也動輒得咎。美國夢隨風而散，還談何再次偉大？