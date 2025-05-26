巴基斯坦的武器庫又新添神兵利器，就是中國製的殲35A戰機，據說售價折半，而且火速運到，以應付軍情所需。殲35A比起殲10CE戰機，最少先進兩代。在本月初，巴基斯坦與印度爆發空戰，雙方合共出動約125架戰機，戰果卻是6比0，巴軍大獲全勝。所有的戰功，都是來自中國製造的戰機，其中一位女飛行員駕駛的殲10CE，就擊落印軍兩架法國製的陣風戰機，戰績技驚四座，她儼然成了長空中的穆桂英。

不少人或許感到納罕，巴基斯坦用中國戰機對付印軍，一舉贏個滿堂紅，如今巴軍要買更新型號的殲35A戰機，不是應該慷慨付款嗎，為甚麼中國反而要減價出售？我估計是因為巴基斯坦兵連禍結，使財政緊絀，北京為幫助友邦，才將最新的殲35A戰機半賣半送。

要是讓我說嘛，今次巴基斯坦讓中國製的武器一戰成名，影響可謂既深且遠，莫說是半賣半送，即使直接賞他幾架新型戰機，也是值得的。巴印空戰之後，中國軍工廠的銷售查詢量，迅即飆升了55%，往後Made in China的武器，肯定不愁銷路。此外，中印兩國長期有邊境衝突，印度向來夜郎自大，滿以為解放軍不難對付，經過這一場變相的代理人戰爭，相信「夜郎人」從此會懂得如何夾起尾巴做人。

是次戰爭影響所及，可能就連美國和台灣都有所改變。近日美國總統特朗普和台灣領導人賴清德都不約而同，主動談及海峽兩岸和平統一的問題。如此轉變，原因或多或少也跟巴印兩國的空戰有關係。巴軍的出色表現，使中國武器一戰成名，也使中國的對手們知道，解放軍是惹不起的。單憑如此功勞，相信也值得中國再以半價，多賣幾十架新式戰機給巴基斯坦吧。