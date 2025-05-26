昨日講到，特朗普在白宮橢圓形辦公室設下鴻門宴，企圖像早前欺壓烏克蘭總統澤連斯基那樣，公開激怒和羞辱到訪的南非總統拉馬福薩。但結果卻被揭搞錯了多項基本事實，他還遭自家的美國記者當面質問，有關收受私人飛機利益的醜聞，令他老羞成怒，自取其辱。

特朗普設局失敗，除了因為自身問題，更大原因在於拉馬福薩的冷靜、穩重回應。明顯他是有備而來，對特氏針對南非政府作出的種種無理指控逐一反駁，即使多次被屈及打斷講話亦沒有被激怒，但也未有像日本首相石破茂等一些外國領袖那樣，對特氏卑躬屈膝，跪地求饒。他甚至還幽了特氏一默，自言南非沒有能力向對方送贈飛機！

相信拉馬福薩在出發前已預計到此行並不簡單，會面氣氛不會很和諧友善。其一是特朗普及其親信、南非出生的富商馬斯克等白人至上主義者，近年不斷批評南非政府對當地白人實施種族歧視以至種族滅絕，肆意充公白人擁有的土地，以及縱容針對白人的暴力行為。其二是南非政府近年多次仗義執言，向國際法院等機構，指控以色列以至美軍犯下的種族滅絕和戰爭罪行，引起一直包庇、盲撐以方的美國強烈不滿。

其三是經貿與外交關係，美國與南非的經貿往來過去為所有非洲國家之冠，但在最近10多年已出現根本轉變，中國已取代美國成為南非的最大貿易夥伴，並雙雙成為被視作抗衡美西方的金磚組織始創成員。特朗普威脅要對南非進口貨品徵收30%的「對等關稅」，拉馬福薩則提出以加大稀有礦產出口作為交換。特氏想要飛機，更想要礦產，拉馬福薩會後表示雙方閉門會談氣氛良好，此行有助改善兩國關係，似乎他已找到與特氏溝通的技巧。