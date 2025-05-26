﻿以巴戰火持續。以色列總理內塔尼亞胡早前宣布，從卡塔爾首都多哈召回加薩停火談判團隊的高級成員，指摘巴勒斯坦回教極端組織哈馬斯拒絕美國提出的停火協議。

然而，有消息指出，其實以色列亦未接受美國停火協議，而美國總統特朗普對加薩戰爭持續感到沮喪。美媒引述白宮官員透露，特朗普對加薩兒童和嬰兒遭受苦難的照片感到不安，敦促以色列讓援助物資進入加薩，並已要求幕僚對內塔尼亞胡施壓。

事實上，內塔尼亞胡根本就係美國政策長期傾向以色列，由拜登到現任特朗普縱出來的一頭怪獸，對哈馬斯趕盡殺絕不在話下，連無辜平民亦慘遭殺害。最新的慘劇來自上周六以軍空襲加薩南部城市汗尤尼斯，一名女醫生住所被炸中，其10名孩子當中有9人遇難，女醫生與丈夫及其中一名11歲兒子同告受傷，男童需做手術保命。據悉，女事主是一名兒科醫生，多年來悉心照顧兒童，今次她在襲擊中幾乎失去所有至親，對她確是難以承受的打擊。未知侵侵對此會否感到更不安？

諷刺的是，聯合國秘書長古特雷斯日前才表示，加薩地帶的巴勒斯坦人正經歷此次殘酷衝突中的最殘酷階段，敦促以色列允許更多人道救援物資進入加薩，同時為救援物資運送提供安全方面的便利，豈料不久就發生慘不忍睹的悲劇，加薩在哭泣！野心家們會否感到一絲不安和「非人也」的羞恥之心？中國一直為以巴落實「兩國方案」呼籲，強調實現加薩停火、拯救生命是當務之急。

然而，在野心家眼中，只有攻城略地，滿足一己權欲私利，傷及無辜那又如何！運生世治，劫生世危。巴人生在大惡者擾亂天下的世道，時也？命也？