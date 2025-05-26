「太空油」近年成為青少年最常吸食毒品第三位，政府年初立法將「太空油」的主要成分依托咪酯及其三種類似物列為毒品，同時加強禁毒宣傳教育和執法力度，令社會更加關注和了解吸食「太空油」的危害。立法確是一種震懾手段，但要杜絕青少年吸毒問題，仍有不少挑戰亟待克服。

今年首季因涉毒被捕的青少年中，涉及「太空油」的佔比達到三成，遠高於大麻和可卡因，可見「太空油」對青少年的毒害情況非常嚴重。「太空油」煙彈與電子煙煙彈極其類似，加上藥效短暫，約10多分鐘就散去，本身就不容易察覺。而深陷毒癮的青少年，在立法後或轉向在家中或私人場所吸食，令有關問題變得更隱蔽。近日就有父母懷疑子女在家裏吸食「太空油」，大義滅親報警。隨着立法及宣傳，社會對「太空油」的認識加深，父母亦更關心子女有否誤入歧途。然而，目前市面上缺乏為人驗毒的有效方法，一般驗毒工具或常規驗毒檢測，難以判斷一個人是否有吸食「太空油」，甚至染上毒癮。

網上銷售「尿液快速測試卡」，聲稱可在15分鐘內檢驗依托咪酯，但實際準確度不詳。警方目前引入的檢測工具，是檢測煙彈是否有「太空油」，而非直接為可疑人士驗毒。毒品日新月異，驗毒工具亦必須與時並進，我期望盡早研發或尋找到更直接及準確度高的驗毒工具。惟有及早找出有毒癮的青少年，趁毒癮未深時介入治療，才能令他們早日重返正途。

事實上，10多年前，為預防毒品在校園蔓延，政府和大埔區的23間公營中學合作推行「大埔區校園驗毒計劃」，學生自願參與驗毒。而本地部分國際學校對濫毒更採取零容忍態度，家長和學生必須同意學校可抽查學生的個人物件，並以驗頭髮抽驗學生有沒有濫毒，驗明濫毒的學生必須接受治療。後來政府在全港推出含測檢元素的「健康校園計劃」，參與計劃的學生，可選擇以頭髮或尿液樣本進行測檢，被驗出濫毒的學生，不會被控吸毒，亦不會被開除學籍，交由專業社工跟進。

不過，至今全港仍有將近一半的學校未參與「健康校園計劃」，相信其中一個原因是擔心標籤效應。我認為目前在「太空油」肆虐的情況下，當局應考慮強制要求所有學校參與計劃，並在學校內進行定期檢測，以有效找出並協助吸毒者，亦減少青少年吸食毒品。此外，政府要增加資源，協助學校根據「健康校園」指引和學生情況，訂立合適機制處理「太空油」學生個案，並提高前線人員在預防、辨識、處理、跟進相關個案的能力。

防範毒品危害，只有進行時，沒有完成時。政府、學校、家長和社區要攜手合作，從根源入手，洞悉青少年接觸毒品的原因，為青少年提供更多即時、適切的輔導和支持，引導他們建立正確的價值觀和解壓方式，走向正向人生。