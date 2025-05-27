產評：特朗普亂發窮惡　內外失策終釀禍

近期美國失去3大國際信貸機構的3A主權評級，加上總統特朗普的關稅政策愈搞愈糟，天量債務風險又愈見突出，政府債務上限逼近。面對這個「莫財」的困局，特朗普「發窮惡」，對內劍指大型美企與基金，對外則將關稅大棒指向歐盟。其內、外失策基本上是路人皆見，最終只怕債彈拆不成，國際上變得孤立，更要承受加速敗壞美元信用的惡果。

今年1月，美國達到約36萬億美元債務上限，迫使財政部採取特別措施並動用手頭現金至6月27日，以避免違約。可財政部數字顯示，其現金餘額截至上周四降至4,740億美元，已動用約82%的債務上限特別措施；除現金儲備外，其還有670億美元特別措施資金可用於支付政府帳單。面對6月大量債務集中到期，債市需求又疲軟，財務上限逼埋身，難怪財政部指聯邦政府債務正處警戒線上，為政府開源變得更迫切。

對此，特朗普政府近日幾個動作值得留意。其一是盯上超級學府哈佛大學，先是暫停向其撥款，繼而不容其收取國際學生。實際上，商人特朗普對大學教育政策未必感興趣，其動機是劍指大學的巨額基金。哈佛基金會資產規模逾500億美元，私募股權及對沖基金佔三成多，公共股票、實物資產，以及固定收益與現金各佔約一成。在主權財富基金、外國央行等美債買家購買意欲疲弱下，特朗普政府對於這些大型基金投資仍本着唯利是圖操作，沒考慮美國利益、國家信用，看不順眼的如何整治，得拭目以待。

與此同時，特朗普對蘋果公司未有在美國設廠，而跑到印度投資的做法極度不滿，更高喊要對其徵收25%關稅。惟分析員已代蘋果公司代工廠回答問題，就是寧可被罰繳25%關稅，都不願到美國設廠，皆因無法掌握在美投資的回報，這是給特朗普「美國製造」政策狠狠打臉。

對內政策錯誤換來吃力不討好，成效難見的同時，對外特朗普的關稅政策也不見得順利，恐嚇中國不成，只有改行「拖」字訣；轉頭則劍指歐洲，又彈出彈入想開天索價。當美國貿易夥伴都看清美國關稅政策本質，就是來討極不合理、無法承受的稅錢，認定美國不再是可靠的合作夥伴，最終美國能與多少國家簽訂貿易協議，對美國是利是害，充滿疑問。

面對債彈來襲，美國財政部圖以將短債變長債來化解，但海外買家卻步，在內部亦缺乏能力動員學府基金等龐大財政資源合作。面對美債風險外溢至日本債市，挺美日本巨富近日開腔倡成立美日主權基金，可若本周三日本40年期國債拍賣表現又遠遜預期，只怕遠水難救近火。

美國財政部圖將短債換成長債，甚或搞大穩定幣市場為美債創造需求，但這些無法解決根本問題，更甚是種下系統性風險，後患無窮。中期選舉前，特朗普無法用「美元大貶值+高通脹」這個消債選項，美元資產不穩定，也就成為未來一段時間全球市場的頭號風險。