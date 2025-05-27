最近在加拿大舉行的G7財長與央行行長會議出現一個很奇怪的現象，會後的聯合聲明竟然沒有提及中國，這是近年來罕見的。美西方將中國崛起視為最大威脅，幾乎任何時候、任何場合都不忘攻擊中國，這次一反常態說明甚麼？說明美國拉攏盟友圍堵中國的圖謀徹底失敗。據外媒報道，G7會議期間美國官員曾私下討論對中國實施聯合關稅，結果顯然遭到冷待，碰了釘子。這是意料中事，美國一邊對盟友下狠手，一邊要求盟友聯合對付中國，好像精神分裂似的，不碰釘才怪。

老美一直高估自己的影響力，以為全世界都要聽其指揮，任其擺布，殊不知美國綜合實力每況愈下，國際影響力今非昔比，尤其是經貿方面，中國實力和影響力早就後來居上。目前中國已是140多個國家和地區的主要貿易夥伴，也是全球最大的貨物貿易大國，更是潛力無限的超大規模市場，對各國的吸引力與日俱增。反觀美國貿易規模不斷萎縮，連歐洲、日本、加拿大和墨西哥這些主要貿易夥伴也容不下，試問如何圍堵中國？還有幾個國家願意任其擺布？

論經濟規模，中國已不亞於美國；論市場潛力，中國絕對勝過美國。更重要的是，中國打開大門，對所有貿易夥伴一視同仁，互惠互利，追求共贏；而美國則是高築貿易壁壘，一味強調「美國優先」，自私自利，只想獨贏。在這種情況下，其他國家將會如何選擇，答案不言而喻，只有傻瓜才會為了一棵樹而放棄一片樹林。

近年流行一句話：「下一個中國還是中國」。擁有14億人口規模、中等收入群體已超過4億人的中國，是外資絕不會放棄的市場，美國企業也不例外。晶片巨頭英偉達被美國政府一再限制對華輸出產品，但始終不願放棄中國市場，甚至計劃在上海設立研發中心，已足以說明一切。

有些人總是擔心美國利用關稅大棒，威脅全世界孤立和圍堵中國，這顯然是過慮了，既高估了美國，更低估了中國。美國根本沒有這麼大的影響力，即使部分國家懾於霸權淫威而被迫選邊站隊，也絕不可能孤立中國。相反，倘若老美繼續瞎胡鬧，最後被孤立的必是自己。正如有人預測，中國最終很可能完全主導高端製造業，從汽車、晶片到人工智能等等，中國工廠將遍布世界各地，並將以中國為中心重置供應鏈。信然！