近期市道不景，海皇粥店全線結業，恒生銀行大裁員，之後又傳出不同飲食集團拖欠強積金及欠租。而一直是結業潮重災區的戲院業，早前又迎來今年第4及第5宗結業消息。MCL院線旗下的康怡戲院租約期滿，將於5月底結束營業，尖沙咀海運戲院亦宣告6月初結業。

康怡戲院歷史頗為悠久，1987年已經開業，可說歷盡了香港電影業高低起伏。筆者小時候家住港島東，當年吉之島開幕，康怡戲院便已進駐，商場地下有一間大型麥當勞，成為學生哥、學生妹放學聚腳處，也是許多家庭假日購物食飯睇戲一條龍之地。後來吉之島易名，戲院多次大翻新，可惜來到2025年不敵電影業寒冬，走進歷史。

電影業寒冬，連帶戲院也一損俱損，新冠疫情正正是由盛轉衰的轉捩點。不僅香港如是，荷里活亦未見復甦。人們為了避疫留在家中，造就網上串流平台大行其道，煲劇又好，睇戲又好，窩在家裏不假外求。網絡潮流更新換代率極快，養成觀眾愈來愈沒有耐性，Netflix近期新劇4集已經播完，韓劇亦由過去16集腰斬至8集。要觀眾花兩個小時坐定定在戲院看戲，對現今講求即食的一代來說，太過奢侈。

最新數據顯示，本港失業率為3.4%，較上次3.2%上升0.2個百分點，約12.94萬人失業，增加約6,600人。儘管數值仍然偏低，但低中見升，加上本港執笠裁員消息接踵而來，着實會令市民人心惶惶。

高官指現時屬經濟轉型期，有結業亦有開業，例如本港註冊公司數目創新高，截至去年增至146萬家，亦有84家重點企業落戶，帶來逾500億元投資及逾2萬個職位。這是實情，但遠不如執笠潮貼身，食肆戲院關門，是市民肉眼可見。