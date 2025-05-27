美國總統特朗普總是不消停，新近的玩意是對付哈佛大學，取消該校招收海外學生的資格，單計中國留學生，受影響人數就超過1,300人。常言道：「上帝要他滅亡，必先要他瘋狂。」這句話用於當前美國情勢未必完全適合，要更準確地道來，該是「上帝要美國衰亡，必先要特朗普瘋狂。」

上帝似乎沒有意思讓特朗普滅亡，反倒在去年的槍擊事件中，帶領他走出死亡的幽谷，及後更成功重返白宮。看來上帝要懲罰的對象是美國，因此刻意留下特朗普，還將旺盛精力與強健的體魄賜予他，讓他可以在橢圓形辦公室之內翻江倒海，把美國搞得雞犬不寧。

偌大的美國甚麼都可以動，按理最不能動的是哈佛大學，它是阿美利堅學術和精神文明的最高殿堂。情形就像昔日的中國皇帝，只要一聲令下，甚麼都可以推倒和拆毀，唯獨不能拆毀山東曲阜的孔子祠廟。這塊「神主牌」一旦倒下，恐怕整個王朝都要崩塌。哈佛大學的歷史比起美國歷史還要悠久，過去歷任白宮主人，沒有一個敢觸碰這面「神主牌」，但時至今日，阿美利堅合該有事，上帝特意降下一個混世魔王，先讓他將哈佛這座神聖的殿堂一舉鑿破。要知道，孔子祠廟有事，就不止是孔家之事，而是牽涉到封建王朝整個倫理體系。就像今日的哈佛有事，也不單單是一所大學的問題，而是影響到全美國的高等教育體制。

如今特朗普愈來愈陷於瘋狂，他的狂態未必會影響到自己，真正受打擊的，是美國的治國之本。以後美帝國主義種下的罪孽恐怕不輕，此刻上帝的清算行動似乎已經開始。說不定阿美利堅也會像羅馬帝國一般，盛極而衰，甚至可能一衰便難以再起。