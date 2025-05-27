近日台灣網絡盛傳一件奇聞，某位網友去火鍋店用餐，在排隊登記等待時，店員問他姓甚麼？他回：「口天吳」，店員當下立刻糾正他：「同學，你確定吳可以用口跟天組合嗎？」同時店員還拿便條紙寫「吳」給他看，並說「同學你好像國文沒學好吧，吳下面怎麼會是天呢，你應該不是大陸人吧？」最後網友尷尬傻眼到不知道要回甚麼，並取消候位。

以繁體字來說，吳下面的確不是天，而是夨，但沒幾個人知道這個字怎麼唸，所以在形容吳姓時多半會用「口天吳」來說明，因為確實也有「吴」這個異體字。

而口天吳這個說法流傳已久，一個有名的故事出自《三國志 吳書 薛綜傳》 ，蜀臣張奉出使吳國，言詞便給，力壓吳臣闞澤；此時吳臣薛綜跳出來說：「蜀者何也？有犬為獨，無犬為蜀，橫目苟身，蟲入其腹。」張奉反問吳字該作何解？薛綜答：「無口為天，有口為吳，君臨萬邦，天子之都。」讓張奉啞口無言。另南朝裴松之引《江表傳》，認為這個對話應該出自蜀臣費禕與吳臣諸葛恪的對話。可見，用「口天吳」來解釋吳姓，至少可以追溯到1800年前！吳氏宗親以此形容自己的姓氏，除了方便理解外，更多了一份驕傲與榮耀。

吳姓在台灣是第7大姓氏，宗親近百萬人，他們用「口天吳」自稱，至少有數百年歷史，而火鍋店的店員，卻質疑說「口天吳」的是大陸人？

店員見識淺陋不足為奇，可怕的是在政治人物的刻意操弄下，台灣有愈來愈多的人當起「支語警察」，只要和大陸相關的用語，都在抵制之列。數日前某網站更有女網友自爆因為要求男友丟棄大陸的族譜，兩人最後鬧到分手。歷史、語言與文字都沒有錯，錯的是被仇恨洗腦扭曲的人心！