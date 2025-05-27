美國俄勒岡州一間數據中心發生大火，導致富豪馬斯克旗下的社交平台X上周六早上大規模故障，數萬名用戶反映無法使用平台，服務於數小時後回復正常，這是X在不足一周內再度大規模故障。老闆馬斯克稱，X過去一周出現的問題反映平台需要大改進，佢近期已重返每天24小時全天候工作的模式，直接留宿會議室、伺服器機房或工廠。早前在卡塔爾經濟論壇上，馬斯克表示打算未來大幅減少政治開支，又稱「除非我死了」，否則未來5年會續任特斯拉行政總裁一職。

事實上，身為商人巨賈，佢獲得大量政府合約，卻又投身公職，馬斯克始終不認為有利益衝突，認為自己每周只到白宮一至兩天，公務上只擔任顧問，並無實際決策權力。自特朗普今年1月就任總統後，馬斯克帶領新成立的政府效率部（DOGE）大幅裁減聯邦政府僱員及削減預算，惟引起外界不滿，甚至針對特斯拉示威。

身為成功商人，且是全球首富，以商人干政，有論者指係犯了大忌，皆因古今中外這類例子太多。中國最出名的莫過於晚清的胡雪巖，慈禧太后據云曾因佢幫朝廷籌餉有功，賜紅頂戴和黃馬褂，威盡一時，後來慈禧聽信李鴻章告密，指其借外債時吃回扣，將佢抄家。

至於馬斯克，佢出錢出力助特朗普入主白宮，特朗普對其客氣推為上賓必矣，佢亦一度「融入特朗普家中」。然而，特朗普性格喜怒無常，專橫獨斷，喺關稅上馬斯克同佢有大分歧，但又冇佢符，何況侵侵連大學的學術自由都插手，這在美國歷任總統史上未之見也，為這樣的總統做事，即使不功高震主都肯定冇運行，以馬斯克的醒目，及早抽身退出政圈，明智之舉也。