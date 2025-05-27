美國頂尖高等學府哈佛大學，突然被特朗普政府禁止招收國際學生，現正就讀的海外學生必須轉校或離境，預料多達四分之一學生受影響。

今次特氏政府以「國家安全」為名收緊留學政策，明顯把教育合作政治化，嚴重打擊學術自由。中國外交部批評美方有關做法，只會損害美國的形象和國際信譽，中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益。然而，值此美國「自廢武功」之際，正是香港高等教育廣納天下英才之時，若能把握機會，將可構建競爭優勢。

事實上，美方過去已實施「中國行動計劃」，以應對所謂「安全和技術威脅」，針對華裔科研人員進行監視和起訴，已對許多華裔科學家的職業生涯造成嚴重影響，有些科學家被無辜指控，即使沒有證據，也難以再獲得學術職位和科研資料。2021年調查顯示，約40%華裔科學家感到被監視。

特朗普政府大削科研經費的政策，也直接導致科研人才外流。據調查，2025年逾75%受訪科研人員因資金縮水考慮離開美國，特氏政府終止了至少300項科研撥款，包括疫苗研發等關鍵領域，又計劃將國家科學基金會預算砍半、國立衞生研究院經費削減40%，導致約翰斯霍普金斯大學等機構裁撤數千崗位，研究專案陷入停滯。

如此對高等教育的干預，引發學界憂慮。美國將反美、反猶太等政治標籤武器化，實質上是壓制學術自由。當校園成為意識形態戰場，多元化價值觀遭制度性消解，不僅衝擊美國引以為傲的學術共同體根基，更削弱其全球教育競爭力。若放任教育政治化浪潮蔓延，最終損害的將是美國自身。

港府自2022年底推出一系列招攬人才措施，包括高端人才通行證計劃，並優化原有多項輸入人才計劃。但目前香港擁有5所世界百強大學的集群優勢，尚未完全轉化為人才吸引力，2022年「高端人才通行證計劃」獲批者中僅12%選擇學術領域，說明產學研轉化機制仍需加強。

面對今次搶人才良機，特區政府已呼籲本港大學積極行動，為哈佛學生提供便利，吸引頂尖人才來港。科大、城大率先響應，其中科大會無條件錄取，城大更提供特別獎學金。與此同時，針對美方的政策轉向而帶來的機遇，政府應善用香港的獨特優勢，創造吸引人才的平台，向世界宣傳「留學香港」品牌，及完善非本地人才來港後，在生活和學習上的配套，持續優化各項人才政策及推出優惠措施。同時，亦應繼續投入資源發展創新科技，建構優越的創科氛圍和環境，吸納國際人才和企業來港落戶。香港也可參考歐盟學府的經驗，制訂科研庇護計劃及措施，吸納這些「難民」科學家。

現今國際局勢風雲變幻，香港必須善用優勢、抓緊機遇，積極搶學生、搶人才，提升國際競爭力。