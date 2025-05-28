正論：水管頻爆成常態　影響民生真惡頂

昨日高官被問到將軍澳綫上星期全線停駛，高官表示反映港鐵在應急突發事件方面的力量不足，促港鐵要升級改良。唉，其實香港水管頻爆已成常態，繁忙時間影響交通常有所聞，有時甚至爆得勁而出現路陷，「黃河之水」滔滔湧出，車輛駛過更是驚險百出。香港在處理水管頻爆的問題上，其實何嘗不是力量不足？

屯門公路於26日深夜爆水管，水務署通宵搶修未果，導致昨日上下班時間均大塞車，水務署為疏通幾十公里的車龍，於昨日傍晚6時前，重開屯門公路中線及快線，直至昨晚8時繁忙時間後，再陸續重新封路搶修。據水務署昨午在「滴惜仔」臉書公布，已確認涉事水管漏點在屯門公路慢線下。署方續指，封路搶修食水主幹管的維修工程，以爭取今個早上交通繁忙時段前全面重開屯門公路，並會於稍後時間提供進一步更新。

今趟屯門公路爆水管可謂「大災難」，影響範圍頗大，為配合緊急維修水管工程，昨晚11時起需要暫停於屯門區北部、皇珠路以北、震寰路及青松觀路交界以南，及屯門河以西北全部樓宇的食水供應。部分樓宇有水缸，所以仍能維持供水一段時間，實際停水時間視乎樓宇水缸原有的儲水。水務署昨晚7時45分更新，區內醫院供水不受影響。

因應大範圍屋邨停水，水務署安排8輛水車及120個水箱，在停止供水前到現場為受影響居民提供臨時食水供應。另外，屯門碼頭附近一帶的沖廁水供應亦已暫停。水務署已與當區區議員及關愛隊保持密切聯繫，在有需要時為受影響用戶提供適切協助。

天時暑熱，停水停電對於市民日常生活影響至大。今趟屯門爆水管除了引致上下班大塞車，更令屯門多區暫停食水供應。醫管局則澄清，屯門、青山及小欖3間醫院將獲水車支援，醫療服務暫時不受影響。

水務署盡力搶修及為屋邨安排水車等，令市民生活影響減至最低，可說已盡其所能。不過，水管今年爆得特別多，是否亦應該全面作改善及評估？有議員曾表示，當局的風險為本水管改善計劃，由2000年至2015年已修復約3,000公里的水管，至少仍有5,000公里水管，當時評估仍然可接受。然而，隨着水管老化，當局應該再評估是否展開新一波水管改善或更換計劃。

事實上，香港正大力發展智慧城市，市民實在不想港鐵經常出事，而爆水管亦不可成為「家常便飯」，若然發現有水管爆裂，才去檢查水管周邊是否需要更換，未免不夠主動，亦予人「頭痛醫頭，腳痛醫腳」之感。有議員建議可參考其他國家或地區，譬如使用機械人檢查水管狀況，更主動及精準決定哪些水管需要更換。風季雨季就到，有關當局在交通工具、水電供應上確實要主動把好關，今趟屯門深夜爆水管事件，都搞到一鑊泡！冀政府吸取教訓，凡事多走一步，盡量不要影響民生。