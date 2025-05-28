戰爭並不單靠武器先進，更重要的是士氣、民心。美國在韓戰、越戰，乃至阿富汗戰爭都是擁有最先進的武器，但打不過前赴後繼的中國和越南的解放軍，也勝不了落後貧困的阿富汗部落民兵。當然，以殺人數目，美國取勝，但除非如以色列在加薩採種族滅絕政策，受壓迫的人民是殺不盡的。

納粹德國用集中營消滅猶太人，以及其他不服從的民族，還是輸了戰爭。烏克蘭戰爭或許是自我約束的戰爭，武器起不了絕對作用，可依靠武器的火力和先進科技的俄羅斯，卻遇到無人機這樣顛覆性的科技與戰爭策略。戰場上從來是多變的，作戰雙方都各出奇謀爭勝，尤其弱者不會坐以待斃。例如真主黨一度壓倒以色列全先進科技的戰爭機器，以色列一、二十年後卻反過來打敗真主黨，誰也擔保不了之後真主黨或也門胡塞武裝可另闢蹊徑，用相對低成本的武器與戰術反壓倒以色列。胡塞武裝在紅海逼走美國航母艦群，反映唯武器論沒法戰勝靈活善變的對手。

中國武器科技進展神速。一方面是強大的科研與工業生產能力，舉國體制。另方面是歐美西方在打敗蘇聯之後，以為反抗歐美的歷史已終結，縱情於奢華消費，不思進取，給中國有機可乘。此外，烏克蘭乃至以色列在過往也提供關鍵技術，填補中國科技和工藝發展的缺口，以致中國現時的國防科技和工業生產實力，一國可抗衡整個歐美西方。

美國與北約要急起直追。現時美國提出的「金穹」計劃，和在太空的武器研發，大有列根時期星球大戰軍備競賽的色彩。當年軍備競賽宣傳頗盛，實際執行有限，美國的目標是用軍備競賽來消耗蘇聯的財力物力，以引發經濟困難，結果成功。今天中國無疑強於當年的蘇聯，進一步軍備化或可反過來壓迫美國脆弱的財政，可是過度側重國防投入，會對國家發展的戰略帶來扭曲。在建立龐大的戰爭機器後，維修和後續發展對資源分配的壓力更大。今天中國還未能清洗軍方內部的問題，即使國防部長、軍委成員都有違法犯紀。若政治上把持不足，軍方勢力膨脹，反倒產生出內部的危機。

中國發展武備應是以戰止戰，不是積累力量圖霸。因而軍備發展應有節制，戰略不是永遠單單追求軍備壓倒歐美。中國的國家自主發展道路應有別於歐美資本主義、霸權主義的道路。