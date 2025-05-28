有美國學者認為，如果中美按照現在的軌迹發展下去，未來將是屬於中國的世紀。這種觀點並不新鮮，明眼人早就看出東升西降乃大勢所趨，中國積極構建人類命運共同體，美國卻變本加厲搞單邊主義，孰優孰劣，群眾眼睛是雪亮的。尤其特朗普上台以來一味瞎折騰，無異於自毀根基，加速美國霸權的衰落。

特朗普最愚蠢的行為莫過於蠻橫打壓哈佛大學，特別是一刀切禁止招收國際學生，受影響的不僅僅是這家頂尖學府及數以千計外國留學生，而是美國整個高等教育乃至國家形象。外媒稱之為「西方教育體系的斷崖式墜落」，一點也不誇張。開放包容，廣納人才，正是美國過去賴以成功的關鍵，優良的高等教育更是美國軟實力的重要組成部分，現在被特朗普這麼一搞，百年基業毀於一旦，不衰落才怪。哈佛大學前校長薩默斯說，特朗普將世界各地最優秀的人才視作敵人，是荒謬的。其實不只是荒謬，根本就是反智，既是自毀根基，更是與天下為敵。

美國國際教育工作者協會的數據顯示，僅去年一年，國際學生就為美國帶來440億美元經濟收入，創造近38萬個就業職位。特朗普聲稱有些國家佔美國便宜，沒有為他們的學生支付教育費用，純屬胡說八道，單是哈佛大學國際學生的學費一年就達3.8億美元。當然，這只是小事，老美為淵驅魚，令各國人才望而卻步，才是對美國軟實力的最大傷害。

特朗普給哈佛大學扣上的罪名之一是「協助中國」，殊不知其所作所為才是對中國的最大幫助。薩默斯形容這是送給中國的一份戰略大禮，沒有甚麼禮物比這個更令中國滿意。這不是無的放矢，在美國政府排擠之下，近年已有數千名華裔科學家選擇離開，其中相當一部分回流中國，連香港和澳門的大學也紛紛打開大門歡迎哈佛學子，這不正是美國送給中國的大禮嗎？難怪網民說，中國人應該感謝「川建國同志」，是他撕裂了美國，搞亂了世界，為中國帶來一個難得的戰略機遇期。

從胡亂揮舞關稅大棒衝擊全球供應鏈，到大幅削減聯邦政府科研經費，再到打壓頂尖高校和國際學生，特朗普政府不僅損害美國硬實力，而且摧毀美國軟實力。當中國正在各個領域取得一個又一個突破時，美國卻忙於推行各種亂政自傷自殘，這場博弈的結果不是已經很明顯嗎？