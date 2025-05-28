再度入主白宮的特朗普，幾乎日日有他的新聞。不！係日日必有他的新聞。不是在關稅上糾纏不休，一時一樣，便是在政策上搞到自己國家和全世界雞犬不寧。最近突頒布不准哈佛大學收取外國學生，指摘外國應承擔哈佛及其他美國大學國際學生教育費用，並再次要求哈佛提供所有國際學生的姓名及國籍訊息，以便進一步審查。

哈佛校方已入稟法院取得臨時禁制令，暫時毋須趕走數千名就讀的外國學生。然而，有論者指出，事件的背後，是侵侵要打擊這座高等學府所標誌的自由主義、精英主義，侵侵斥該校放縱反猶太主義，不過是掩人耳目的伎倆。

點講都好，特朗普如此粗暴干預，美國過去一直推崇的多元、公平、包容的自由民主思想，已經被侵侵一手摧毀，令人深感這是一場美式的文化大革命！佢又唯恐天下不亂，好大喜功，侵侵早前又宣布，將耗資1,750億美元開發金穹天基導彈防禦系統，應對中國及俄羅斯的洲際導彈威脅云云。然而，專家估計，單計部署和運作金穹攔截器，未來20年就需要投入逾5,400億美元，最終可能會接近一萬億美元。

如此大灑金錢，完成後是否可以攔截從世界各地，甚至太空發射的導彈，目前言之尚早，反而會加劇各國的軍事競賽，美國不一定更加安全。在國債天天向上，侵侵仍大灑軍費搞軍事競賽，「金穹」大有可能變「咁窮」！不聚焦搞好經濟，反而一味擴權瞎折騰，共和黨已變成一言堂，加上該黨又控制了國會，行政與立法沆瀣一氣，令人懷疑司法是否能獨力支撐？侵侵一上任，不僅在司法部內引發一陣解僱及辭職潮，還可能改變上訴案件走向，美國的三權分立在侵侵淫威下，看來亦已玩完！