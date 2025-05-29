娛圈單打：大家都愛權志龍　點解乜都嘈一輪

G-Dragon世界巡迴演唱會現正展開，剛完成日本大阪站兩場。去年龍哥以大阪「MAMA」重振王者聲勢，事隔不足一年再踏呢個舞台，可想而知幾咁有意義。可惜吖，明明係開心事，一樣被有心人挑起仇恨，認真無謂。

話說網上傳出，喺大阪首場，中國粉絲不停用普通話大喊「權志龍，我愛你」，數度打斷龍哥日文發言。龍哥示意安靜不果，結果只能苦笑等粉絲嗌完為止，其後就被網民批評中國粉絲冇禮貌；此外，有中國粉絲計劃發起澳門場唱中文歌應援，又被斥為搞破壞。之後香港毒媒加入大合唱，明眼人一睇就知，旨在挑起中韓、中日以至兩岸仇恨。

查實大家有去過演唱會，都知道粉絲歡呼狂嗌係「正常操作」，唔通全場死寂先至正常咩？輿論話龍哥唔識聽普通話，更加係笑話！龍哥行走江湖多年，點可能連「我愛你」都唔識聽？佢自己都不知講幾多啦！

呢啲仇恨中國粉絲嘅言論，最初喺Threads流傳，發文者係台灣網民，本港毒媒如獲至寶，大書特書。嗱，本欄不嬲都話，只有實踐過先至有發言權，大阪第二場本欄都有參與，完全聽唔到任何普通話歡呼，反而㗎妹忽然大唱日文歌應援，又唔見有人批評喎！講真，咪以為日本人就好有教養，同樣有台灣粉絲投訴，通宵輪購周邊被㗎妹粗暴打尖，沒有誰比誰高尚。

再講中國市場，龍哥一樣好重視，佢所屬公司一直有同騰訊合作，海外第一個數碼展亦選址上海舉行，不過近日以「不可抗力」為由延遲，可能係限韓令尚未完全解除。一旦全面解禁，分分鐘第一時間北上掘金！