英、法、德、美宣布，軍援烏克蘭的武器再沒有地域距離的限制，意即不再限於烏克蘭境內使用，射程距離也無限制，可攻擊俄羅斯境內任何目標，並可在俄境內發射。這樣的決定，是使4國援烏的武器可放開使用來作戰，包括侵入俄境內。正在談判停戰和談之際竟然有此舉措，是美西方希望烏國可擴大對俄戰爭？抑或是借此來增強談判籌碼，迫使俄羅斯答應美國和烏克蘭的要求停戰？

在和談談判中，俄羅斯從來沒有讓步，克里米亞與烏東4州都要歸俄，更要求烏克蘭非軍事化，這與烏克蘭的立場差別巨大。烏克蘭不答應，俄羅斯不讓步，成為僵局。美國總統特朗普勞而無功，且因支持俄國的要求，與英、法、德等盟國產生分歧，歐盟自行支援烏克蘭繼續抗俄。今次取消限制，應是美國迫於歐盟壓力，也不滿俄羅斯的堅持，此中反映出特朗普的不耐煩而轉變對俄態度。

俄羅斯早已增強軍備以迎接更大的戰爭，有此準備，俄國不會讓步，寧願一戰，且一戰會擴大戰場，不再限於烏東4州。而歐盟和烏克蘭，必然一試消除限制後對俄的攻擊，最近謀襲俄羅斯總統普京專機，已凸顯烏軍及其背後北約的政治冒險，特朗普無力阻止，也放手讓歐盟等迫使俄羅斯和談，戰事會轉趨激烈，可能不再是現時的拉鋸戰，而是夏季大攻擊，戰事蔓延至烏東以外，烏軍也同樣地把外援的導彈等，用作轟炸俄境各軍民重點目標，戰爭傷亡大，便一發不可收拾。

特朗普不願戰，歐洲各國民間反戰，普京還有所克制，戰況激烈相信還限於烏克蘭境內，俄軍不會襲擊烏境外的北約部隊，歐洲大戰未必因此爆發。特朗普還有中東的企劃，與中國的角力，當前不會讓烏克蘭牽着鼻子進行歐洲大戰，反而形勢轉劣便會再度向俄求和，制止歐盟與烏克蘭的軍事行動，迫使烏克蘭實質投降，以結束烏克蘭戰爭。這樣的取捨變化，只在特朗普一人的決定，風險不小。幸而普京智珠在握，不會貪圖佔領烏克蘭。

而二次大戰的歷史經驗，有利美俄一起分割烏克蘭，同時分割烏克蘭的國家利益與資源。特朗普堅持的話，有俄羅斯配合，歐盟無力反對。這或許是烏克蘭戰爭的最佳結局，只是損了烏克蘭。這樣的結局，也會重構歐洲（包括俄羅斯）今後的政經趨勢，似乎是把歐洲退回二次大戰前歐洲分裂對立的局面。