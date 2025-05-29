俄烏之戰近日愈打愈大，全無停火迹象，面子上最難堪的是美國總統特朗普。他知道這是俄羅斯總統普京在耍花招，但沒有辦法，甚至口頭譴責都要小心翼翼。針對俄羅斯對烏克蘭不斷發動大規模空襲，特氏無可奈何地說：我不喜歡普京的所為，他在殺害許多人，我不知道普京到底怎麼啦，我認識他許久了，一直相處不錯，他把火箭炮射入城市殺人，我完全不喜歡這樣。

這位喜歡以勢霸凌、不容有人對他稍有不敬、眼睛裏不容一粒沙子的美國總統，忽然滿嘴婦人之仁，確乎頗為新鮮。當然，這也可以理解，能夠使用的軟硬招數、極限制裁，支持烏克蘭打到底，拚命講交情、套近乎，特朗普使盡了這些伎倆，對普京都不管用。特朗普的底線，是不能也不敢為了烏克蘭與俄羅斯鬧翻開戰，普京的胃口是不但要達到「特別軍事行動」的所有目標，而且要為俄羅斯光復烏克蘭打好基礎，做好準備。

具體地講，第一，不容外國力量介入停火和談後駐軍烏克蘭。第二，基輔政權必須親莫斯科，隨時歸順俄羅斯。第三，今次停火和談很大機會不止於烏東4州及克里米亞「入憲俄羅斯」，還會有更多的烏國土地歸入俄羅斯。事實上，莫斯科現在對停火談判毫無興趣，要繼續擴大佔領土地。對此，特朗普也門兒清！他在社交媒體上說，他知道普京「要的是整個烏克蘭而不是一部分」。如果真是這樣，俄烏停火談判何時可以實現，還真難預料。

俄烏裝模作樣展開的「停火談判」動作也是在純粹演戲，事情的進展取決於戰場上的較量，而戰場的態勢俄羅斯明顯佔優。特朗普溜了，烏克蘭現在最大的靠山只能指望歐盟多出錢、出力、出武器，歐盟則非常矛盾，歐盟最怕烏克蘭敗，整個歐洲就在「俄國熊的巨大威脅之下」，然而單靠自己支持烏克蘭，絕對打不過俄羅斯，美國撒手不管已把歐洲放在火上烤。特朗普丟的是面子，歐洲又丟面子又丟裏子。