華府高層最近頻頻發表「厭戰」言論，被外界解讀為戰略收縮，從全球干預轉向本土防禦，從理想主義轉向現實主義。總統特朗普聲稱，美國武裝部隊的職責不是舉辦變裝騷，不是改造外國文化，也不是用槍口向全世界所有人傳播民主。副總統萬斯說得更直白，全球格局今非昔比，美國無可爭議的主導時代已成過去，假如將來需要派兵打仗，需要謹慎決定，避免捲入無休止的衝突。

是的，隨着世界進入多極化時代，中國強勢崛起，俄羅斯逐漸復興，全球南方國家集體覺醒，美國主導或者說橫行霸道的時代已成過去。老美能有清醒的認知當然最好，怕只怕霸權思維和意識形態偏見根深柢固，絕非一下子能夠轉過來，嘴上說不用槍口向全世界傳播民主，實際上還是改變不了干預別國內政的壞習慣。特朗普揚言要治理美國及全世界，還以教宗扮相示人，可見其內心始終以救世主自居。

但不管怎麼樣，當今美國的實力明顯不足以維護其全球霸權，戰略收縮已是唯一選擇。尤其是台灣問題上，中國大陸完全掌握主動權和主導權，美國再也不可能肆意干預。過去美軍機艦在台海自出自入，如入無人之境，而現在隨時都會被解放軍監控並驅離，根本無法越雷池一步。美軍將領從「中美必有一戰」的狂妄叫囂，改為強調「避免直接軍事衝突」，說明美國大勢已去，台海已不是其耀武揚威之地。

也許是收到美國爸爸的警告，也許是嗅到危險的味道，台灣當局最近已明顯改變口風，「務實台獨工作者」賴清德竟然提出「公司併購論」，要求大陸先提出條件，台灣再考慮，雖然不倫不類，但起碼釋放出「統一」信號。畢竟形勢比人強，過去台灣當局總是寄望美軍介入，如今希望徹底破滅，美軍不但不可能介入，甚至可能被迫退出第一島鏈，戰略模糊和戰略清晰變成戰略退卻，賴清德之流還敢嘴硬嗎？

有人說，美國雖然不會直接介入，但仍會通過售賣武器、情報共享、網絡戰等方式支持台灣。其實明眼人都知道，兩岸實力差距愈來愈大，不管美國以甚麼形式支持台灣，不管台灣購買多少武器，都無法抵擋解放軍的鋼鐵洪流。在此之前，有些台灣人以為憑着美國軍火可以跟大陸過幾招，抵抗一段時間，惟看了印巴空戰結果後，他們才知自己的想法是多麼天真。