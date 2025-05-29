日本大阪世界博覽會4月中揭幕至今，傳出的都是負面消息居多，最聳人聽聞當然是「蟲患風暴」。有訪客上載片段，指會場出現大量飛蟲。由世博會設計總監藤本壯介負責、被列入健力士紀錄全球最大木造建築的「大屋頂環」，木柱更有飛蟲屍體。隨着氣溫上升，蚊蟲數量增加，參觀者要用毛巾、雨傘驅趕。世博會負責人承認，開幕前未有妥善做好防蟲工作，大阪府知事已即時派員滅蟲補鑊。

網上流傳的影片，蟲患非常駭人，連天空都布滿飛蟲。筆者在剛過去的周日到了大阪世博會參觀，卻完全不見飛蟲蹤影，地方十分整潔，也不見遺下蟲屍。不知是天氣轉涼昆蟲減少，還是日本滅蟲效率高強，極速令昆蟲絕迹。

講句公道話，是次世博其實搞得頗為成功，入場人次已突破400萬。全木造「大屋頂環」十分漂亮，從中可見日本建築美學。此外，各國展館亦各具特色，有錢國家全力騷肌肉，例如日本館、德國館、荷蘭館等，建築皆令人印象深刻。如要認真走勻全場將所有展館看畢，起碼需時3天。筆者只有一天時間，走馬看花而已，但已覺值回票價。

中國館不算「風頭躉」，網上較少人談論，一樣頗有看頭。樓高3層，外形以竹木為主，刻上中國古籍名言；內裏最矚目展品，乃嫦娥5號及6號從月球帶返地球的土壤，人們排隊多時，都是為了一睹這些像「炭粉」一般的珍稀泥土。

反觀美國館着實令人失望，它佔了東門入口最顯眼位置，建築物外形也吸引，但內裏無甚可觀，只是播片宣傳過時的美國夢，再輔以幾件活像科學館級數的穿梭機模型，連售賣紀念品的攤位也像臨時布置，又少又細。金玉其外，外強中乾，恰恰是今日阿美利堅的寫照。