談論了多年的「粵車南下」，據悉已有眉目，首階段將容許粵車停泊在港珠澳大橋人工島香港口岸的自動化停車場，最快年底實行；次階段可入市區自駕遊，設有配額上限。有議員建議應該設定門檻確保申請者消費力，但這種想法有點「留下買路錢」的心態，不符合粵港澳大灣區融合發展的大勢。

依我來看，粵車南下早到好過拖延，因為南來北往是粵港兩地10年前達成的共識，不應長期單向。事實上，港珠澳大橋工程在內地的全稱是珠三角環線高速公路南環段，意味着從一開始，廣東省的規劃就是將之作為連通大灣區的公路建設。所以大橋一落成，內地的地圖APP就在大橋路段標上G94，這是內地高速公路網絡的統一標識，可見這條橋不可能只給港人使用。至於有聲音指香港需要更多時間準備，大橋已通車7年，似乎不見港府做過甚麼積極的準備，難道再拖10年就會準備好？

一些港人對粵車南下有恐懼，是高估內地車主南下的意願，以及低估香港的道路發展潛力。其實內地一線城市的交通繁忙程度不亞於香港，不少車主在市區內早就習慣乘搭地鐵。而香港道路和停車位最擁擠的地方，主要集中在港九，新界仍有空間容納更多私家車。首階段大可以再進取一點，開放迪士尼、大嶼山等地。

所謂形勢比人強，很多變化不是完全準備後才發生，而是被形勢逼着改變。樂觀點看，粵車南下可以促使香港作出積極的轉變，例如加快北部都會區的道路規劃建設，容納更多粵車南下；又如可以重新考慮市區電子道路收費系統，藉此疏導市區道路的使用權。兩地車來車往是香港融入大灣區的必要條件，香港在這個問題上應思考如何做好，而不能用來討價還價。