香港飲食業近年出現結業潮，快餐連鎖店亦大呼人流減少出現盈警，皆因難阻港人北上消費，連搞婚宴的場所都話難做，因港人北上搞婚宴！之不過，世事無絕對，有近百年歷史的中環蓮香樓卻逆市擴張，在尖沙咀諾士佛臺開設首間分店，店舖面積超過9,000平方呎，而且24小時營業，每日僅關閉一小時進行清潔。

嗱！自古成功在嘗試，依家大家晚上若出嚟食飯，都會體驗到大部分食肆大致上只能做一轉客，頭輪客由六點開始，即使周六、周日，亦未必坐得滿，且一到九點後，基本上食客已埋單走咗八八九九，十點幾乎就打烊。可以話，香港基本上夜蕭條！如今竟有食肆肯做夜市，仲要24小時營業，傍晚6時開始懷舊金曲歡樂時光，晚上8時為懷舊金曲晚宴。香港曾經有「夜茶」，老朽昔日做記者時，也曾走訪過一些夜茶酒樓，做過「夜茶文化」專輯，不過往事如煙，實際情況已不大記得。

究竟24小時營業的茶樓是否有得做？老朽不想妄下定論。呢，內地經濟亦低迷，今年以來連續3個月出現通縮，《環球時報》前總編輯在社交平台發文，將內地消費不振主因歸咎於「性蕭條」，他認為要實事求是，要維護有利於「正常性繁榮」的氛圍，不要在性的問題上過度嚴厲，並反對「萬惡淫為首」的舊觀念，還稱「黃色」、「情色」的標準不要訂得太寬泛，以免傷及性本身需要的環境因素。他表示，年輕人如果性蕭條，勢必低欲望，「男的下班就愛宅在家裏，女的連買漂亮衣服都沒興趣」，強調必須承認「性是消費的重要媒介」。這番話無疑大膽，卻有一定亮點。

香港「50年不變」，「馬照跑，股照炒」，如今冇夜市，缺的，不就是「舞照跳」嗎？