娛圈單打：私處公開大拍賣 有得搵梗唔好嘥

第一位港產AV女優素海霖不嬲諗頭多多，繼早前公開販售「原味內褲」後，又有最新搞作，就係親自為私處繪製畫作，再公開拍賣，部分收益仲會捐出做善事添。嗚呀，鹹濕仔聽到心郁郁，終於有機會將女神私處私有化啦！

據悉女神會喺6月舉辦寫真展覽，活動上將拍賣親手繪製畫作，畫作內容就係佢自己嘅私密部位。畫作將有5幅，底價3,000蚊起跳，唔知最終會以乜嘢價位拍出呢？

呢個活動獲得鹹濕仔大力讚好，但所謂關公都有對頭人，貴為第一位喺AV界闖出名堂嘅港女，當然亦受到唔少黑粉攻擊。嗱，口痕友就質疑，素海霖喺AV作品中早就脫光光兼打真軍，乜都畀人睇晒，出賣自己私處，而且只係畫作，究竟有咩吸引力？另有好事之徒就猜測，有人新鮮感已經過期，連AV都冇得撈，趁住仲有少少知名度，搵得幾多得幾多。之前賣「底底」，家陣賣「西西」，下一步仲有咩賣呀？

喂呀，女神都講咗啦，部分收益會捐出做善事，目標係捐畀關懷愛滋病嘅非牟利組織，成件事好正面，做乜講到人哋好似窮到褲穿窿咁啫。呢嗱，女神心地咁好，本欄呢鋪撐硬你！

話時話，皮肉生涯的確不易為，仲非常有時限性。好似天后級嘅三上悠亞，30歲已經要引退，好彩佢夠晒叻女，早就鋪好後路，又推出潮牌，又大賣迷因幣，不愁生計。又好似「蒼井老師」蒼井空，拍咗幾年AV即趁機轉型，搶攻中國市場，後來閃電嫁人兼生仔，算係成功上岸。素海霖都成28歲，喺AV界不算後生，梗係要諗定其他搵錢渠道。