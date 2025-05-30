正論：創新小販管理　激活夜市經濟

隨着經濟發展、城市管理改變，過去屬於基層謀生方法之一的地攤小販，在本港已經絕迹。但疫後經濟復甦未如預期，地攤經濟重新被人拿來討論，小販是否能在本港「復活」成為茶餘飯後的焦點。立法會昨日通過「檢討小販管理政策，激活地區經濟」議案，議員促政府不要一味打壓小販，應該創新管理，藉此激活夜市經濟。

過去香港有「不夜天」的美名，各旅遊區都有通宵營業的食肆，夜店更成為不少遊客慕名而來的「蒲點」，可惜一場世紀疫情改變了一切。現在每逢晚上9點過後，絕大部分地區的食肆、商場均「趕收工」，遊客想找個地方食消夜和夜蒲也不容易。港府為了提振地區經濟，近年也搞了不少「夜繽紛」活動，但因為有時效限制，欠缺持續性，只能引來一時話題，很快便無以為繼。

有議員指出，過夜旅客喜到女人街、廟街、有排檔的地區觀光購物，若能重發小販牌照，設立固定攤位，打造成手信街，將會提升本港旅遊吸引力，也有助搞旺地區經濟。又斥港府舉辦「夜繽紛」時，突然要求小食攤位進駐，是「有事鍾無艷，無事夏迎春」，建議引入靈活短期牌照讓人「試水溫」，售賣家鄉或非遺小食，促進就業和維繫社區連結。

當局回應指出，小販管理政策需平衡各方利益，特別是要確保環境衞生和安全，若要擴大單位大小及數量，需要物色其他地點，承認政府不可能再簽發新的流動小販牌照。

無可否認，幾十年前的地攤經濟、小販及「大笪地」夜市等，放諸今時今日並不適合，亦難以符合衞生和消防要求。然而，坊間並不是要求香港倒退回數十年前，所謂小販管理可以賦予新的模式，只要港府能提供一個理想地點，將政策鬆綁，讓小販廉價進場營業，並將街頭小食、特色產品、本土手信等集中結合，肯定可以成為遊客必到之處，同時推動地區消費。

夜市經濟在本港已討論了許多年，過去市道景氣，這類提議根本不入港府法眼。但此一時彼一時，疫後消費模式改變，市民習慣早早回家，不願在晚上外出，導致夜經濟幾近消失。實際上，大部分市民仍有消費力，就是欠缺刺激他們消費的動力和賣點，若然港府能夠創新小販管理政策，做好規劃和推廣，便不難成為激活經濟的契機。

世界各地都有非常著名和集中的夜市，單是區內的台灣、泰國、新加坡以至內地，夜市經濟均很蓬勃。再看每年的維園年宵，均吸引大量人潮，其模式也跟小販夜市大同小異。由此可見，香港絕對有條件重新發出小販牌照設立永久夜市，端視乎港府有沒有決心和魄力而已。

必須承認，目前零售市況欠佳，飲食業因為港人北上、人手缺短而陷困，失業率亦在緩慢上升。小販在這個時候有重新存在的價值，正如議員所說，一些欠缺營商成本卻有一門手藝的基層市民，可以藉此「試水溫」尋找餬口活路，本港又可以有多一個消費熱點，何樂而不為？