世界視線：搞世代政策轉變　奪回美國硬實力

美國副總統萬斯日前到馬里蘭州安納波利斯，向1,000多名美國海軍學院應屆畢業生發表畢業致詞。他指出，美國政府在總統特朗普和他的領導下，正在策劃「世代政策轉變」（Generational Shift in Policy），一個新時代的軍事策略。這說明特朗普政府要揚棄華府過去的「意識形態十字軍東征」（Ideological crusade），即假借保衞人權、民主、「基於規則的國際秩序」來推行外交，繼續延伸美國的全球軍事控制權及政治影響力。

萬斯表示，上世紀90年代美蘇冷戰結束後，美國享受了一段時間毫無挑戰對手，在公共領域、大氣空間、海上、太空及網絡世界的全球霸權，認為這種實力可以永續，而透過把中國這類國家置於美國安排的國際分工，它們將朝着西方的發展方向演化，如同二戰後美國對日本的和平演變。

然而，美國政府錯誤地以放棄硬實力換取軟實力，容許美國大財團到境外生產汽車、電腦、船隻甚至軍備，放任中國的發展換取大量購自中國的廉價消費品，把在全球的軍事實力浪費在中東、中亞等地的反恐，以及消耗軍事、經濟實力作毫無得益的活動，結果令中國發展成為可以挑戰美國的競爭對手。

如今美國的外交軍事策略，要轉變為現實主義以保衞美國的核心國家利益，應對中國這個等級相若的競爭對手。華府不怕挑戰及送軍人上戰場，但要有具體的目標，若實施打擊，就一定要強硬及堅決。美國的軍費開支將提高至一萬億美元，是美國迄今最高的年度國防預算，就是配合特朗普早就申明的，要令美國更加富有，並且擴張國土，「把國旗帶到新的、美麗的地平線」，「將美國天命昭昭帶到星際」。萬斯及國防部長海格塞斯都鼓勵美國軍人，要做一個英勇的戰鬥者（War-fighters）。

諷刺的是，萬斯竟把華府與胡塞武裝（也門叛軍青年運動）的和解，說成是令對方看到美國的強力打壓而卻步，不是美國、以色列聯合轟炸不果而退卻！想擊敗胡塞武裝不成功，欲吞併格陵蘭、加拿大及巴拿馬運河就更難完成，還能制服國務卿兼國家安全顧問魯比奧所指，有實力且危險，在科技、工業、經濟、科研及地緣政治的競爭對手中國嗎？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻