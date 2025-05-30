產評：港美搶灘穩定幣　劍指金融話語權

上周，美國和香港前後腳在立法層面推動穩定幣監管制度建設踏出關鍵一步，這看似是各有各做，互不相干。可實際上，美國不搞央行數碼貨幣（CBDC），選擇以與美元掛鈎的穩定幣來保住美元霸權，中國則圖藉在香港做大穩定幣市場，來實現人民幣以區塊鏈資產的形式，在維持不全面開放資本帳下，推進人民幣國際化。可見穩定幣代表了中美在爭奪鏈上國際貨幣以至金融話語權的重大舉措，香港在這個戰役上須謹慎應戰，不容有失。

所謂穩定幣，是與法定貨幣（如美元或港元）掛鈎的加密貨幣，價值穩定，現時市場主流包括USDT及USDC，可用於數碼支付、加密交易，以及資產轉移等，尤其適合跨境資金流動。上周美國參議院以壓倒性優勢通過《GENIUS法案》的程式性動議，為美國首部聯邦穩定幣法案掃清障礙。翌日香港立法會通過《穩定幣條例草案》三讀，令香港成為亞太區首個確立穩定幣牌照制度的司法轄區。兩大國際金融中心都在密鑼緊鼓推動穩定幣合法化，絕對不是偶然。

據統計，全球穩定幣市值近2,500億美元，過去5年增幅逾22倍。今年來鏈上交易量突破3.7萬億美元，全年料叩10萬億美元；預計到2030年，穩定幣供應量將達3萬億美元，年度交易量或突破100萬億美元，成為繼債券、現金、銀行存款、商品黃金等傳統資產後，新興的重要基礎貨幣資產。

當全球主要經濟體都研推CBDC，美國拒絕搞數碼美元，而選擇穩定幣。上周的《GENIUS法案》要求100%以高流動美元資產作為儲備。可以預期，未來穩定幣將成為美國財政的最大無形債權人，也會是美債的一大買家，故可視為美國以之作為捍衞美元霸權的重要手段。

至於香港，當穩定幣正式推出，港元將不止於以現金、銀行存款等形式流通，還可以代幣化形式出現，可視為繼設立虛擬資產平台發牌制度後，建立完整、安全的加密金融環境，搶佔全球Web3樞紐地位的關鍵一步。

藉着滲透至跨境結算與資產市場，香港穩定幣將革新貿易融資與支付，並創新連接美元與人民幣之間的資金流通道。在確保傳統金融系統性安全的前提下，設立「沙盒」機制的香港穩定幣，可解決跨境審查、合法與合規成本等問題，發展成為內地對外開放如大宗商品等期貨交易的鏈上資金通道，形成不涉銀行體系、不觸發外匯審查、不經美元支付體系，不受美霸制裁威脅的跨境資金自由進出創新機制，助中國掌握國際大宗商品等主要資產的清算與定價權。

更重要是，當香港穩定幣促進跨境資金流動功能，未來與數碼人民幣支付系統結合，更變相令中國可在不直接冒觸美元機制，維持不全面開放資本帳的情況下，推動人民幣國際化，讓人民幣以「鏈上資產」的形式實現自由兌換，構建國際貨幣與金融新秩序。繼穩定幣立法後，期待香港在構建Web3基礎設施方面繼續努力，加快建設金融新格局。