在美國、以色列龐大的軍力財力打擊下，哈馬斯與巴勒斯坦人在加薩、在西岸佔領區是打不下去了。阿拉伯國家不敢支援，伊朗被壓，國際冷漠，口惠而實不至。中國、俄羅斯亦卻步不前，以色列總理內塔尼亞胡的猶太復國主義，似乎便可滅絕加薩人民，完成以色列的最大勝利。即使不對伊朗開戰，哈馬斯可滅，伊朗近乎投降，猶太復國主義便如願佔領加薩、巴勒斯坦，以至整個肥沃的迦南之地，實現二千年後的復國。

但是，依靠部落神的庇護、部落聖經的啟示，不可能讓二千年前的預言實現。迦南之地還有世世代代居住的巴勒斯坦人、阿拉伯其他族裔，國際上的現代法紀，再容不下部落宗教的種族主義教條和虛偽的道德。猶太民族也不是二千年前的古老落後，耶穌的普世宗教革命也改變了部分猶太族裔。美國霸權主義處於沒落，猶太復國主義即使與美國霸權主義結合，也扭轉不了國際社會的大潮流，以色列國內反戰，國際社會特別是歐洲，也承受不了以色列的種族主義暴行，個別國家已起而反對，全球南方也不能忍受與納粹主義、殖民主義如出一轍的猶太復國主義的種族主義。美國的壓制，阿拉伯民族的權勢叛逆，國際大國的投機主義與綏靖主義，亦不可能白白地看着二百多萬加薩人民被殘酷炸死、餓死，製造出比二次大戰納粹德國更為暴戾的種族滅絕。

內塔尼亞胡等宗教狂熱的堅持，只會在國內、國際引發更大的反對。西班牙等的起而制裁，可帶動西方乃至國際反以色列種族主義的浪潮。特朗普是投機的，可被沙特阿拉伯等收買，美國國內因特朗普親猶太而爭執擴大，打擊哈佛大學引起更大的社會反抗。突然之間，因以色列政權暴行，形勢有變。若中俄聯手加入制裁，中、俄、印度、南非等全球南方國家，與歐洲、美國內部的反對力量合流，內塔尼亞胡未必敢強硬下去，特別是以軍內部已有反戰，反對勢力內外結合，若哈馬斯等垂死一戰，便大有扭轉形勢的可能性。

中國作為大國，主張維護國際公義，在這關鍵時刻，正應聯手國際，振臂一呼，阻止猶太復國主義的種族主義，為國際樹立起正義大旗，更顯示出中國不是錙銖必較、不顧道義，中國提出的全球安全倡議、人類命運共同體，是真心誠意執行的，不是公關宣傳，不是西方普世價值的虛假。