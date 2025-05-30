為了支持烏克蘭在現有條件下和俄羅斯打下去，德國總理默茨日前表示，德國及其盟友法國、英國、美國，已不再限制援烏武器的射程，意即烏克蘭可使用西方國家提供的武器，打擊俄羅斯境內軍事目標。

默茨在柏林宣布這一重大決定時，語氣很堅定，口氣很大。他說：「我們不再有任何射程限制——英國沒有，法國沒有，我們沒有，美國也沒有。」默茨上台後相當「飄」，超過英國首相施紀賢和法國總統馬克龍，有時還會壓壓美國總統特朗普的風頭，尤其是在俄烏停火談判問題上，他要趁特朗普意興闌珊，施紀賢、馬克龍已沒了「新鮮感」而冒出頭來。默茨還強調，德國將竭盡所能繼續軍事援助烏克蘭。德媒認為，默茨還會向烏克蘭支援前朝一直拒絕供應的名牌大殺器、「金牛座」巡航導彈。

對於歐美如此高調宣布援烏武器「射程撤限」，莫斯科的警告是此舉將會非常危險，違背了政治解決危機的願望。不過，和美歐打過無數交道的俄羅斯非常清楚，美歐射程撤限之言只是說說而已，意在向俄羅斯施加一點「停火談判」的壓力。一直以來，德國、法國和英國認為自己乃這場俄烏之戰的「大玩家」，十分想在俄烏談判中佔據角色，發揮作用，撈到好處，要千方百計地支持烏克蘭繼續和俄羅斯叫板，打下去，他們認為只要「武器打擊俄羅斯境內」，就能嚇住俄羅斯。

這些過氣的「老歐洲」十分健忘，這一招配合拜登政府去年玩過，不好用。俄羅斯用高超音速榛樹導彈，對烏克蘭第聶伯羅市多個目標精準打擊，警告可同樣精準打擊歐洲任何目標，歐洲就立刻老實，收回了打擊俄羅斯境內的叫囂。現在特朗普已經撤出俄烏戰爭的斡旋，結束拜登政府的介入俄烏戰爭政策，諸位「老歐洲」還有甚麼膽氣和力量敢招惹俄羅斯動武？不要開這樣的玩笑好不好？特朗普還有些本錢張牙舞爪、胡說八道，德英法有甚麼本錢充大頭？